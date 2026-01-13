Мін’юст найняв британських юристів для захисту України від кредиторів "Альфа-Банку" Фрідмана. Про що йдеться?

Міністерство юстиції України 26 грудня замовило компанії Carter-Ruck (Велика Британія) юридичні послуги на 70 тис. євро, або 3,47 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, в 2025 році юристи мали надати юридичні послуги по справі за позовом компанії Е.М.І.S. Finance B.V. (Нідерланди) до держави Україна. Йдеться про арбітраж у Міжнародному центрі з урегулювання інвестиційних спорів.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено законом для закупівель юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України.

В обґрунтуванні сказано, що в березні 2025 року Мін'юст отримав запити на арбітраж від Е.М.І.S. Finance B.V. у зв’язку із нібито порушенням державою Україна його прав як інвестора відповідно до Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Україною та Королівством Нідерландів. Сума позовних вимог до України становить не менше $400 млн.

Цей арбітраж стосується націоналізації "Альфа-Банк Україна" Міхаїла Фрідмана і партнерів (нині – "Сенс Банк"). Позивач випускав облігації під гарантії колишнього власника "Альфа-Банк Україна", компанії ABH Ukraine (Кіпр).

Раніше ABH Holdings S.A. (Люксембург) Фрідмана вже подала через це позов проти України на $1 млрд, тож Мін'юст найняв для захисту Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP (Велика Британія).

При цьому Мін'юст провів аналіз ринку, і в процесі багато компаній вибуло через конфлікт інтересів або зв'язки з Росією.

Серед них, наприклад:

Hughes Hubbard & Reed LLP представляє інтереси Ігоря Коломойського у справі за позовом АТ КБ "ПриватБанк" щодо стягнення збитків з Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в суді штату Делавер (США),

Arnold & Porter представляє інтереси американської сторони в процесі укладення угоди про спільний видобуток корисних копалин,

Allen Overy Shearman Sterling LLP працював на нинішнього позивача,

Squire Patton Boggs і Pinsent Masons LLP консультували росіян,

партнером Mayer Brown LLP узагалі є Ніколай Мізулін – син російської підсанкційної діячки Єлени Мізуліної.

Зрештою цінові пропозиції запитали у двох юридичних фірм: Carter-Ruck запропонувала ціну 70,15 тис. євро, а Debevoise & Plimpton LLP – $1,01 млн.

Погодинна ставка партнерів Carter-Ruck складає 700 євро, старшого юриста – 500 євро, а помічника юриста і стажера-юриста – 200 євро. У третьої особи, місцевого радника "Саєнко Харенко" партнери отримають по 390 євро на годину, а юрист – по 175 євро на годину.

Що відомо про компанію

Британська фірма Carter-Ruck спеціалізується на справах про наклеп, конфіденційність, міжнародне право і комерційні спори.

Її клієнтами були Борис Березовський, футбольний клуб "Челсі", Елтон Джон, Джуд Лоу тощо.

У 2022 році один конгресмен-демократ США критикував кількох адвокатів фірми за те, що вони нібито "допомогли олігархам Путіна", беручи участь у "образливих" судових процесах проти журналістів у рамках нібито спроб змусити їх замовкнути.

Сама ж фірма заявила, що засудила вторгнення Росії в Україну і не діятиме від імені жодної особи чи компанії, які пов’язані з режимом президента РФ Владіміра Путіна.

Про банк

Нагадаємо, "Альфа-Банк" було націоналізовано у 2023 році за рішенням уряду України.

У подальшому він був перейменований у "Сенс Банк" і залишився під державним управлінням.

За даними видання "Українська правда", позаштатним радником голови правління банку тоді став бізнесмен Василь Веселий і він вважався "смотрящим" за банком. Веселий зустрічався з Олександром Цукерманом ("Шугарменом") та приїжджав на територію закритого комплексу на Трухановому острові, де збиралися фігуранти "плівок Міндіча".

Народний депутат Ярослав Железняк також повідомив, що "СІТ Сек'юріті", яка інкасує гроші для "Сенс Банк", зареєстрована за тією самою адресою, що й завод "Ізумруд" – підприємство з діамантового бізнесу, пов'язаного з Тимуром Міндічем.

Власником "СІТ Сек'юріті" є Ігор Шайхет, син Олега Шайхета. Це власник фірми "Секьюрайті", яка охороняла "Укрнафту", коли вона належала Ігорю Коломойському, а керівником був Ігор Палиця, партнер Тимура Міндіча.

Що відомо про бізнес російського олігарха Фрідмана в Україні

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року зареєстрована у Люксембурзі ABH Holdings S.A., яка належить російським мільярдерам Міхаїлу Фрідману та Пьотру Авену, подала позов проти України на суму понад $1 млрд через націоналізацію "Сенс Банку" (колишній "Альфа-Банк Україна").

Фрідман і Авен – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями Європейськог Союзу та Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авен має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авен і Міхаїл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.

Втім, Фрідману та партнерам досі належать активи в Україні, зокрема частка у компанії IDS Ukraine – одного з найбільших виробників мінеральних вод ("Моршинська", "Мирогородська" та інші). Мін'юст подав позов про конфіскацю цієї частки наприкінці вересня 2024 року.

Фрідман та партнери також є найбільшими власниками оператора "Київстар".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року суд арештував всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Міхаїлу Фрідману, Пьотру Авену та Андрєю Косогову. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими російські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав СБУ оцінювала у понад 17 млрд грн.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. У тому числі, суд арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів.

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).