За кошти Світового банку створять платформу для державної атестації школярів, яка не проводиться з 2022 року

Міністерство освіти й науки України 25 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ "Софтенжі Україна" платформу для Державної підсумкової атестації (ДПА) за 34,14 млн грн. При цьому з 2022 року ДПА тимчасово не проводиться.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Зокрема, за рік розроблять, впровадять і супроводжуватимуть спеціальну освітню платформу для проведення ДПА учнів 4 і 9 класів шкіл.

Формат для 4 класів передбачає централізоване надання завдань із можливістю друку в школах. Після виконання завдань учнями в офлайн-режимі вчителі будуть перевіряти роботи і вносити відповіді до платформи.

Натомість для 9 класів передбачено комп'ютерне тестування в онлайн-режимі із захищеним входом.

Як зазначається, нова платформа має забезпечити прозорість, об'єктивність, динамічність, надійність, доступність, відстежуваність і зручність адміністрування та моніторингу освітніх оцінювань, а також ухвалення управлінських рішень.

Етапи виконання

За місяць після підписання договору виконають аналітичний етап за 2,09 млн грн, а за п'ять місяців після підписання договору – розроблять основний функціонал за 20,03 млн грн.

За сім місяців після розробки основного функціоналу буде виконана додаткова розробка софту за 9,41 млн грн і надана інформаційно-технічна підтримка за 2,61 млн грн.

Усі майнові авторські права, зокрема й виключні, перейдуть до Українського центру оцінювання якості освіти.

Як проходила закупівля

Закупівлю провели за процедурою "Торги за правилами організатора".

Закупівля фінансується зі спецфонду держбюджету, зокрема – коштом гранту №TF0C5794, який Міносвіти отримало від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, інституція Світового банку) на програму "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (P504171).

Конкурентами були ТОВ "Прозорі рішення", ТОВ "Центум-Д", компанія "Lanars AS" (Норвегія) та ТОВ "Брайтс Софтвер".

Економія відносно очікуваної суми склала 22%.

Про компанію

Директором "Софтенжі Україна" з Вишневого на Київщині є Геннадій Аксьон, а єдиним засновником – фірма "Софтенжі" (Польща). Переможець входить у консорціум Intecracy Group разом із "Інтекресі Бейз", "Айкюжн ІТ", "Софтлайн ІТ" та іншими.

Низка фірм із консорціуму згадуються в кримінальних провадженнях.

До 2024 року кінцевим бенефіціаром "Софтенжі Україна" був киянин Михайло Віговський.

У 2024 році "Софтенжі Україна" отримала один підряд Міністерства охорони здоров'я щодо закупівлі ліцензій для системи електронного документообігу Держлікслужби коштом МБРР на 116 тис. євро.

Як повідомлялося, Міністерство освіти й науки України минулого року залучило понад $800 млн міжнародної підтримки на розвиток та відновлення освіти.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету України на 2026 рік на освіту заплановано 274 млрд грн, що на 75 млрд грн більше, ніж у 2025 році.