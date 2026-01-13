Казахстан втратив 35% видобутку нафти через атаки дронів на основний експортний маршрут, – Reuters

Середньодобовий видобуток нафти та газового конденсату в Казахстані за період з 1 по 12 січня впав на 35%, порівняно із груднем.

Падіння видобутку передусім пов'язане з обмеженнями експорту через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) на російському узбережжі Чорного моря, повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

У Міністерстві енергетики Казахстану заявили, що КТК продовжує експортувати нафту через один причал.

Однак через зимові шторми та пошкодження інфраструктури, спричинені атаками українських дронів, великі нафтові компанії США, які домінують у нафтовому секторі Казахстану, намагаються транспортувати казахську нафту іншими маршрутами через Росію. Втім, ці можливості обмежені.

Трубопровід КТК є основним експортним маршрутом для ключових нафтових родовищ Казахстану. Зазвичай його термінал поблизу російського порту Новоросійськ завантажує нафту на танкери з двох виносних причалів, а третій є резервним. Серед акціонерів трубопроводу КТК протяжністю 1500 км (930 миль) – казахстанська державна нафтова компанія "КазМунайГаз", російська компанія "Лукойл" та підрозділи американських нафтових гігантів Chevron і ExxonMobil.

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Як повідомлялося, 13 січня поряд з узбережжям Росії у Чорному морі невідомі дрони атакували три танкери під управлінням грецьких компаній, які прямували для завантаження нафтою на терміналі міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

За даними джерел Reuters, два танкери Suezmax та один танкер Aframax прямували до терміналу "Південна Озереївка", пункту навантаження близько 80% казахстанської нафти, призначеної для експорт на міжнародні ринки.

Нагадаємо атака українських дронів 29 листопада минулого року значно пошкодила один з причалів КТК саме тоді, коли інший проходив планове технічне обслуговування.

Спочатку КТК планував повернути другий причал з технічного обслуговування протягом двох місяців. Потім планувалося, що він відновить роботу до 15 грудня.