Банкіри прогнозують стабілізацію курсу гривні найближчим часом, – опитування

Банкіри в Україні вважають, що поточне ослаблення гривні має сезонний характер і найближчим часом зміниться стабілізацією курсу, водночас більшість із них не бачить підстав для різкого або неконтрольованого послаблення гривні.

Про це свідчить опитування, проведене агентством Інтерфакс-Україна.

"Поточний тренд на ослаблення гривні варто розглядати не як затяжний негативний сценарій, а як фазу контрольованої курсової корекції, яка була закладена ще восени", – заявив голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

Він зазначив, що корекція значною мірою зумовлена сезонним підвищенням попиту на валюту наприкінці та на початку року, а також "підтягуванням" курсу до економічних реалій.

Мамедов очікує, що зі згасанням сезонних чинників, активізацією податкових платежів і зростанням пропозиції валюти з боку аграріїв ринок поступово перейде у фазу стабілізації.

За його словами, наприкінці січня та в лютому головними орієнтирами для долара стане позначка 43,2 грн/$1.

Провідний експерт департаменту глобальних ринків "ОТП Банку" Антон Курінний також очікує швидкої стабілізації курсу.

Курынний заявив, що протягом найближчих одного-двох днів можливе припинення ослаблення гривні з подальшим її зміцненням до 42,8-43 грн/$1 із поточних рівнів 43,3-43,4 грн/$1.

"Наразі повторюється тогорічний сценарій, коли після сезонного ослаблення гривня суттєво зміцнювалася. Цього разу укріплення може бути менш вираженим, однак повернення продавців валюти на ринок після завершення періоду кінця року має підтримати курс", – сказав він.

Стосовно чинників курсової динаміки Курінний зазначив, що вона залежить від активності Національного банку та попиту на валюту, зокрема холодна зима може збільшити його через додаткові закупівлі газу.

Водночас важливими чинниками залишаються міжнародна допомога та рекордний рівень золотовалютних резервів.

Директор департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен Банку" Олександр Печерицин вважає, що поточна тенденція ослаблення може зберігатися ще протягом місяця-півтора, однак у формі коливань у обидва боки, а не односпрямованого руху.

"Об'єктивних умов для виходу курсу за межі 43,7/$1 найближчим часом немає", – зауважив він.

При цьому Печерицин додав, що дисбаланси на ринку залишаються значно меншими, ніж потенціал Нацбанку щодо їх згладжування.

Начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу "Радабанку" Сергій Гнезділов також зазначив, що на поточних рівнях міжбанківського ринку 43,25-43,35 грн/$1 курс має потенціал до стабілізації, а подальша динаміка значною мірою залежатиме від обсягів валютних інтервенцій регулятора.

"Курс може піти і вниз, однак повернення до 42 грн/$1 наразі виглядає малоймовірним – швидше орієнтиром може бути рівень близько 42,6 грн/$1", – зазначив він.

Серед ключових чинників курсової динаміки на початку року респонденти називають сезонне зростання попиту на валюту, значний обсяг гривневої ліквідності після рекордних бюджетних виплат наприкінці року, імпорт енергоносіїв, а також наслідки війни для експортного потенціалу та енергетичної інфраструктури.

Дії Нацбанку

Водночас опитані банкіри не бачать потреби в додаткових або екстрених діях з боку НБУ.

За словами Мамедова, Нацбанк має достатній запас міцності завдяки стабільній обліковій ставці та міжнародним резервам, які перевищують $57 млрд, що дозволяє ефективно згладжувати курсові коливання без надмірних інтервенцій.

Печерицин зі свого боку сказав, що Нацбанк може застосовувати як прямі, так і "вербальні" інтервенції для зниження тиску з боку спекулятивного попиту. При цьому, на його думку, у поточних умовах прямих інтервенцій цілком достатньо для мінімізації тимчасових сезонних дисбалансів.

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Як повідомлялося, курс гривні зміцнився після падіння до історичних мінімумів щодо долара США та євро напередодні. За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 14 січня, на рівні 43,1762 грн/$. У вівторок, 13 січня, він опускався до історичного мінімуму на рівні 43,2552 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 20 копійок – до 50,3219 за євро. 13 січня він також встановив новий історичний мінімум – 50,5264 грн за євро.