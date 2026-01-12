Гривня продовжує оновлювати історичні мінімуми: Долар та євро подорожчали до нового рекорду. ІНФОГРАФІКА

Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США другий тиждень поспіль та вперше впав нижче позначки 50,5 грн за євро.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 13 січня, на рівні 43,2552 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 12 січня на рівні 43,0757 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 38 копійок – до 50,5264 за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 9 січня на рівні 50,1762 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.