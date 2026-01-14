Boeing обігнав Airbus за продажами літаків уперше з 2018 року
Американська компанія Boeing Co. минулого року продала більше реактивних літаків, ніж європейський виробник Airbus SE. Так, Boeing відзвітував про 1175 валових замовлень на літаки, що перевищує 1000 валових продажів у Airbus.
Як пише Bloomberg із посиланням на статистику компаній, підсумок Boeing включає найбільше замовлення в історії компанії від Qatar Airways, про яке було оголошено під час туру президента США Дональда Трампа по Близькому Сходу в травні.
Boeing поставив 600 літаків минулого року, включно з 63 у грудні, що стало найбільшою місячною кількістю за рік.
Незважаючи на те, що річний обсяг поставок відстав від поставок Airbus на 793 літаків, це поки найкращий показник американського виробника з 2018 року.
Boeing отримує замовлення завдяки підтримці Білого дому, а також зміцнює фінансове становище, прискорюючи темпи виробництва після серії криз. Потрясіння розпочалися, коли дві фатальні аварії літаків 737 Max спонукали регуляторів у всьому світі призупинити польоти основної моделі Boeing на початку 2019 року.
Boeing отримав 175 валових замовлень у грудні проти 8 скасувань. Основна частина з них припала на угоду з Alaska Air Group Inc. щодо 110 літаків, що є найбільшим замовленням в історії перевізника.
Компанія також зафіксувала 30 замовлень на свій 787 Dreamliner та п'ять на літак 777X цього місяця. Загальна кількість поставок Boeing у грудні включала 45 літаків сімейства 737 та 14 Dreamliner.
У вересні минулого року повідомлялося, що авіакомпанія Turkish Airlines оголосила про закупівлю 75 широкофюзеляжних Boeing 787 і завершення переговорів щодо купівлі 150 вузькофюзеляжних 737 MAX.
Нагадаємо, влітку 2024 року американська корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду щодо спільної роботи у сфері виробництва безпілотних систем для підтримки оборонної промисловості України.
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