Керівництво семи суб’єктів Росії розглядає можливість запуску так званих "народних облігацій" ‒ ще одного механізму, спрямованого на пряме залучення коштів населення.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Формально йдеться про фінансування інфраструктурних та соціальних проєктів і часткове покриття дефіцитів регіональних бюджетів, але по суті це свідчить про брак ресурсів. До пілотного переліку увійшли переважно дотаційні території далекого сходу: Хабаровський, Камчатський і Приморський краї, Магаданська та Амурська області, Чукотський автономний округ і Якутія.

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Ініціативу подають як "захищену" та "вигідну": фіксована прибутковість без ринкових коливань, ставка не нижча за банківські депозити, а подекуди ‒ до 16-17% річних, мінімальний поріг входу від 1 тис. рублів.

Обіцяють максимально спростити процес купівлі ‒ через онлайн-платформи без брокерських рахунків і з повною цифровою ідентифікацією. Обсяг одного випуску обмежують 1 млрд рублів, нібито заради боргової стабільності. Така надмірна "щедрість" традиційно свідчить про підвищені ризики ‒ російська влада вже не раз застосовувала подібні механізми, перекладаючи фінансові проблеми на населення.

Важлива деталь ‒ відсутність чіткої прив’язки зібраних коштів до конкретних цілей. Їх можуть спрямувати на будь-що: від ЖКГ і транспорту до освіти та медицини або ж на покриття поточних витрат. У короткій перспективі це дозволить тимчасово пом’якшити бюджетні провали та зменшити навантаження на банківський сектор.

У довшій перспективі це лише поглибить фінансові проблеми регіонів: дефіцити зростатимуть, доходи від податку на прибуток зменшуватимуться, а боргові зобов’язання переноситимуться вперед. Брак коштів у системі штовхає владу знову звертатися до громадян, приховуючи фіскальну кризу привабливими обіцянками, що зазвичай завершуються розчаруванням.

Як повідомлялося, російські активи данської Rockwool та польсько-американської CanPack передано під керування компаній з РФ. Про це свідчать оприлюднені 13 січня на порталі нормативних актів укази президента РФ Владіміра Путіна, підписані ним 31 грудня 2025 року.

Згідно з документами, 100% часток ТОВ "Роквул", що є дочірньою структурою Rockwool, а також 68% у ТОВ "Роквул ‒ Волга", іншої "дочки" данського виробника теплоізоляційних матеріалів, передано російському АТ "Развитие строительных активов" (РСА), зареєстрованому в Москві восени 2025 року.