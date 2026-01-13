Путін відібрав заводи в Росії ще у двох європейських компаній

Російські активи данської Rockwool та польсько-американської CanPack перейшли під управління компаній із РФ.

Про це свідчать опубліковані на порталі нормативних актів 13 січня укази президента РФ Владіміра Путіна, які він підписав 31 грудня 2025 року, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, 100% часток ТОВ "Роквул", дочірньої компанії Rockwool, а також 68% у ТОВ "Роквул – Волга" – іншої "дочки" данського виробника теплоізоляційних матеріалів – передані російському АТ "Развитие строительных активов" (РСА), яке було зареєстровано в Москві восени 2025 року.

Засновники та керівництво компанії не вказані.

Російська компанія "СтальЭлемент" отримала 100% часток ТОВ "Кен-Пак" та ТОВ "Кен-Пак Завод упаковки" – російських заводів Canpack, що займається випуском металевої тари.

Указ починає діяти від дня офіційного опублікування.

Про компанії

Rockwool спеціалізується на випуску тепло- та звукоізоляційних матеріалів із мінеральної вати і є найбільшим у світі виробником теплоізоляції із цієї сировини.

У Росію компанія прийшла 1995 року, перший завод Rockwool у країні відкрився 1999 року в Московській області. Виробничі майданчики Rockwool також знаходяться у Виборзі Ленінградської області, Троїцьку Челябінській області та в особлвій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузі (Татарстан).

Компанія не пішла з Росії після початку війни в Україні в 2022 році за прикладом інших європейських брендів, однак у Rockwool на це відповідали, що вихід із РФ фактично подарує бізнес Путіну.

CanPack виготовляє в Росії алюмінієві банки для напоїв, займаючи, як зазначають на сайті компанії, 30% внутрішнього ринку. Два заводи у Волоколамську Московської області та Новочеркаську Ростовської області почали працювати в 2010 році.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У жовтні минулого року Центробанк Росії постановив, що держава порушила права міноритарних акціонерів у деяких вилученнях активів, які вона здійснила у зв'язку з розв'язаною РФ повномасштабною війною проти України. Це була перша помітна спроба російської еліти дати відсіч процесу націоналізації.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін передав у тимчасове управління Росмайну компанію "Вонорус", що належить американському виробнику упаковки для споживчих товарів Silgan Holdings.

До того стало відомо, що Росія може націоналізувати та швидко продати активи, що належать іноземним компаніям, у відповідь на будь-які кроки Європи у напрямку стягнення заморожених російських активів за кордоном.

Перед тим повідомлялося, що найбільшу вантажну авіакомпанію Росії готують до націоналізації.

Раніше Путін конфіскував найбільшого виробника консервів у Росії для постачання харчів для армії.