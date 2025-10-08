Банк Росії назвав націоналізацію західних активів незаконною

Центробанк Росії постановив, що держава порушила права міноритарних акціонерів у деяких вилученнях активів, які вона здійснила у зв'язку з розв'язаною РФ повномасштабною війною проти України.

Це перша помітна спроба російської еліти дати відсіч процесу націоналізації, пише Reuters із посиланням на джерела.

На тлі протистояння із Заходом активи на десятки мільярдів доларів, що належать іноземним інвесторам та російським мільярдерам, перейшли з рук у руки, здебільшого після того, як їх конфіскувала держава.

Але всередині частини російської еліти спостерігаються ознаки негативної реакції, особливо серед ринково орієнтованих технократів, яким приписують порятунок російської економіки від краху на тлі санкцій.

Деякі бізнесмени, а також представники Центробанку та Мінфіну РФ ставлять під сумнів рух до командної моделі "радянського зразка", коли ресурси мобілізують заради воєнної перемоги в Україні.

Три джерела, близькі до ЦБ Росії та "Московської біржі", повідомили Reuters, що MOEX офіційно поскаржилася Центробанку РФ на порушення закону після того, як російський уряд захопив контрольний пакет золотодобувної компанії UGC.

Хоча в скарзі не ставилося під сумнів саме вилучення, Центробанк Росії постановив, що держава не зробила обов'язкову пропозицію про викуп акціонерам публічної компанії, і попросив агентство державного майна виконати цю пропозицію.

Співрозмовник видання повідомив. що держава де-факто знецінила частки приватних інвесторів, які придбали акції на відкритому ринку та не мають жодного стосунку до судової справи проти компанії, а також не мають зв'язків із попереднім власником-мільярдером Константіном Струковим.

У 2023 році UGC провела одне з найбільших первинних публічних розміщень акцій у Росії, позиціонуючи себе як безпечну ставку на золото в неспокійні часи, коли іноземний капітал покинув Росію. Близько 10% акцій компанії належить російським роздрібним інвесторам.

Російський закон про акціонерні товариства вимагає від нових власників акцій, що перевищують 30%, зробити пропозицію про викуп протягом 35 днів після зміни власності без винятків для держави.

Російська влада конфіскувала активи на суму близько $50 млрд від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, включно з активами західних компаній, що пішли з Росії, таких як французький виробник продуктів харчування Danone та данська пивоварна Carlsberg.

Окрім західних активів, великі російські компанії переходили від власника до власника, зокрема на підставі звинувачень у корупції, ймовірних порушень приватизації або поганого управління.

Націоналізація в Росії стала найбільшим перерозподілом власності з 1990-х років, коли державні активи Радянського Союзу були продані приватним інвесторам за вигідними цінами. Прагнення до конфіскації приватної власності досі не зустріло значного опору всередині країни.

Як повідомлялося, на початку жовтня президент РФ Владімір Путін передав у тимчасове управління Росмайну компанію "Вонорус", що належить американському виробнику упаковки для споживчих товарів Silgan Holdings.

До того стало відомо, що Росія може націоналізувати та швидко продати активи, що належать іноземним компаніям, у відповідь на будь-які кроки Європи у напрямку стягнення заморожених російських активів за кордоном.

Перед тим повідомлялося, що найбільшу вантажну авіакомпанію Росії готують до націоналізації.

Раніше Путін конфіскував найбільшого виробника консервів у Росії для постачання харчів для армії.