В Україні 67% медичних ліцензій видано ФОПам-медикам: третина з них ‒ стоматологи. ІНФОГРАФІКА

43 939 дійсних ліцензій на провадження медичної практики наразі зареєстровано в Україні. Переважна частка припадає на фахівців, які працюють самостійно ‒ 67% або 29 614 ФОПів-медиків.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Медичні ФОПи

Найбільш популярною серед ФОПів є ліцензія для стоматологів ‒ 10 067 дозволів або 34%. Ще понад 25 тисяч ліцензій стосуються інших напрямів стоматологічної діяльності. Високим попитом користуються також молодша сестринська справа ‒ 8 351 ліцензія (28%) та проведення УЗД ‒ 2 257 ліцензій або 8%. Варто зауважити, що одна ліцензія може охоплювати кілька видів медичних послуг.

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Найбільше медиків-фопів працює у Києві ‒ 2,6 тисячі. Далі йдуть Львівська область (2,5 тисячі) та Дніпропетровська (2,2 тисячі). Найменше таких ліцензій видано у Херсонській, Кіровоградській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Медичні компанії

Компаніям належить 14 325 ліцензій. Водночас наявність дозволу не гарантує фактичну діяльність ‒ близько 14% таких бізнесів перебувають у процесі припинення або фігурують у справах про банкрутство. Реально активними залишаються 12 377 компаній.

Майже половина компаній з дійсними ліцензіями МОЗ зосереджена у п’яти регіонах: у Києві ‒ 2 493 (кожна п’ята медустанова країни), на Дніпропетровщині ‒ 1 006, Львівщині ‒ 727, Харківщині ‒ 711 та Одещині ‒ 679.

Переважна більшість компаній-ліцензіатів є приватними ‒ майже 64%. Комунальні установи мають близько третини ліцензій, а державні ‒ лише 6%.

Найпоширеніші спеціалізації серед приватних компаній:

молодша сестринська справа ‒ 6 907 ліцензій (84%);

організація та управління охороною здоров’я ‒ 6 767 ліцензій (82%);

терапія ‒ 2 555 ліцензіях (31%);

терапевтична стоматологія ‒ 2 421 (29%);

ультразвукова діагностика ‒ 2 409 (29%).

До переліку затребуваних напрямів також входять ортопедична стоматологія, акушерство і гінекологія, неврологія, стоматологія загалом та дерматовенерологія.

Як повідомлялося, в Україні у 2025 році 780 компаній розпочали судову процедуру банкрутства, згідно з даними Верховного суду України. Це становить приблизно 10% від усіх випадків припинення діяльності бізнесу.

У більшості випадків компанії в Україні обирають процедуру самостійного припинення ‒ це 60% випадків. Загалом торік зафіксовано 8 191 компанію, що перебуває у процесі, пов’язаному з припиненням або зміною діяльності. Найчастіше банкрутами стають ТОВ ‒ 84% випадків у 2025 році.