У 2025 році кількість платежів через СЕП зросла майже на чверть, ‒ НБУ

У 2025 році через систему електронних платежів Національного банку (СЕП) здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн ‒ на 23% більше за кількістю та на 13,5% більше за обсягом порівняно з 2024 роком.

Прозорість операцій підвищилася завдяки впровадженню інноваційного трекінг-сервісу ТрекСЕП, повідомляє пресслужба НБУ.

Структура платежів

За кількістю платежів:

до 1 тис. грн – 42,21%;

від 1 тис. до 100 тис. грн – 53,26%;

від 100 тис. грн і більше – 4,53%.

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За сумою платежів:

до 1 тис. грн – 0,04%;

від 1 тис. до 100 тис. грн – 1,48%;

від 100 тис. грн і більше – 98,49%.

Крім того, торік через СЕП проведено 35,9 млн миттєвих переказів на загальну суму 163,1 млрд грн.

За кількістю миттєвих переказів:

до 1 тис. грн – 47,72%;

від 1 тис. до 100 тис. грн – 52,28%.

За сумою:

до 1 тис. грн – 4,6%;

від 1 тис. до 100 тис. грн – 95,4%.

Середній час проведення платежів через СЕП залишається на рівні кількох хвилин, а миттєві перекази виконуються за секунди ‒ понад 90% із них проходять швидше ніж за три секунди.

СЕП – державна банківська платіжна система, яка забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Нацбанку. НБУ є оператором та розрахунковим банком системи. З 1 грудня 2025 року в СЕП запроваджено ТрекСЕП ‒ сервіс, який дозволяє фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати статус платежів від ініціювання до зарахування коштів, включно з переказами за реквізитами / IBAN та миттєвими переказами. З 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП повинні забезпечити доступ клієнтів до цього сервісу.

Як повідомлялося, Нацбанк оновив положення про Систему BankID НБУ, щоб узгодити його з вимогами законодавства у сфері електронної ідентифікації та європейськими стандартами.

Зміни приведено у відповідність до закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС № 910/2014 щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних транзакцій на внутрішньому ринку.