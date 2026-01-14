Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень для бізнесу. Що змінилося?

Національний банк України з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює правила валютного регулювання для підтримки роботи українського бізнесу.

Відповідні зміни передбачені постановами правління НБУ №2 та №3 від 13 січня, які наули чинності із сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

По-перше, розширюються можливості компаній у межах стимулюючої валютної лібералізації.

Зокрема, НБУ вводить новий "позиковий" ліміт, який має підвищити гнучкість українських підприємств у використанні залучених з-за кордону коштів. Розмір ліміту дорівнює сумі коштів, отриманих на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року.

У межах ліміту дозволяється:

погашення "старих" кредитів та виплата процентів за ними;

розрахунки за імпорт товарів, поставка яких відбулася до 23 лютого 2021 року;

повернення передоплати нерезиденту за товар, сплаченої до 23 лютого 2022 року;

фінансування закордонних підрозділів компанії;

репатріація дивідендів понад встановлений ліміт.

Особливості ліміту:

погашення основної суми кредиту зменшує граничну суму ліміту;

операції здійснюються на рахунки, на які надійшли кредити;

інші умови відповідають загальним правилам "нових" позик, встановленим постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року, включно з максимальною процентною ставкою 12% річних та забороною дострокових платежів.

По-друге, продавці та виробники зможуть переказувати валюту на рахунки фізичних осіб за повернені або непоставлені товари.

У Нацбанку уточнили, що повернення має здійснюватися на рахунок платника, не перевищувати суму покупки і відбуватиметься у строки, передбачені законом "Про захист прав споживачів". Очікується, що це створить рівні умови для покупців і не провокуватиме додаткового попиту на валюту.

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По-третє, уточнено правила валютного регулювання.

НБУ врахував розпорядження Кабміну №1209-р від 5 листопада 2025 року та:

звільнив від граничних строків розрахунків товари, експорт яких забезпечується страховим відшкодуванням від ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА), що сприятиме стимулюванню експорту;

вилучив експорт страхових послуг із переліку операцій, на які поширюються граничні строки розрахунків, уніфікуючи валютне регулювання фінансових послуг.

Як повідомлялося, у 2025 році через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП) було проведено 595,1 млн операцій на суму 273,6 трлн грн — це на 23% більше за кількістю та на 13,5% більше за обсягом, ніж у 2024 році. Рівень прозорості розрахунків зріс завдяки запуску інноваційного сервісу відстеження операцій ТрекСЕП.