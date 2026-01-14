Політика розвитку виробників "Зроблено в Україні" передбачає реіндустріалізацію країни, ‒ Соболев

Реіндустріалізація України, як частина відновлення, безпосередньо пов’язана з національною безпекою. Політика розвитку виробників "Зроблено в Україні" спрямована на розвиток промисловості. Стратегічна мета ‒ довести частку переробної промисловості у ВВП до 20%.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, повідомляє Мінекономіки.

"У 2025 році ми очікуємо на збільшення частки промисловості у структурі ВВП до 8,5%. Таке відновлювальне зростання ми пов’язуємо з дією програм розвитку виробників, які об’єднані в політику "Зроблено в Україні". Це також є частиною prosperity package (Дорожня карта процвітання), на основі якого Уряд з американськими колегами моделює українське відновлення", ‒ зазначив Соболев.

За словами міністра, у межах цього Плану передбачається реіндустріалізація України. Наразі визначається потреба в інвестиціях для цього.

Загалом у політику розвитку виробників "Зроблено в Україні" входить 15 різних програм. Це кредити ‒ 5-7-9%, локалізація в публічних закупівлях, гранти на власну справу та виробниче обладнання, часткова компенсація вартості техніки українських виробників, а також індустріальні парки та інші програми.

Наразі переробна промисловість демонструє найвищий податковий внесок у бюджет. За 11 місяців 2025 року це майже 18% від усіх надходжень у зведений бюджет. Також переробна промисловість демонструє найвищі темпи зростання в абсолютних числах ‒ +69,2 млрд грн порівняно з минулим роком.

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На програми "Зроблено в Україні" держава витрачає 35 млрд грн на рік, але підприємства завдяки цьому сплачують значно більше податків. За попередніми підрахунками, внесок "Зроблено в Україні" у зростання ВВП у 2025 році буде на рівні 0,95 в.п., тобто майже 1% ВВП формується завдяки цим програмам.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року українська металургія наростила виробництво товарного прокату на 4,8%, водночас виплавка сталі зменшилася на 2,2% і склала 7,41 млн тонн.

Попри це, Україна залишається вагомим гравцем на світовому металургійному ринку, хоча стикається з серйозними викликами, насамперед через запровадження європейського екологічного мита CBAM та перебої в енергопостачанні.