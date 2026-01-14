Гривня продовжує зміцнюватися після рекордного падіння: Нацбанк встановив курс долара на четвер

Курс гривні продовжує зміцнюватися після падіння до історичних мінімумів щодо долара США та євро на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 16 січня, на рівні 43,1236 грн/$, порівняно із 43,1762 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня він опускався до історичного мінімуму на рівні 43,2552 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 6 копійок – до 50,2649 грн за євро. 13 січня він також встановив новий історичний мінімум – 50,5264 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.