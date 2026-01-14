Новим елементом у кредиті ЄС для України є підтримка закупівлі української зброї, – Матернова

Європейська Комісія в оборонній частині пропозиції європейського кредиту Україні передбачає підтримку закупівлі української зброї, і це є новим елементом.

Про це повідомила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю Укрінформу.

"Як зазначила президентка (Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн під час сьогоднішньої пресконференції, очевидно, що перевага надається безпосередньо закупівлям в Україні. Це новація – підтримка придбання української зброї", – сказала Матернова.

За її словами, також пріоритет надається закупівлям у Євросоюзі, але якщо йтиметься про зброю або компоненти, яких немає в Європі або які не виробляються в Україні, то закупівлі можуть здійснюватися в третіх країнах, включно зі США.

На думку Матернової, порівняно з механізмом SAFE такі умови є навіть кращими для України.

"SAFE – це інструмент для держав-членів, а для України – лише опосередковано. Але в межах цієї позики це інструмент саме для України. Тож у цьому сенсі він навіть кращий за SAFE. Це гроші для України, а не гроші для держав-членів для співпраці з Україною", – зазначила Матернова.

Програма SAFE (Security Action for Europe) створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони. Основною метою оборонного фонду є зміцнення виробничої спроможності оборонної промисловості Європи та підвищення готовності до загроз. Програма надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання. Вона передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників

Матернова додала, що кредит важливий для схвалення радою директорів Міжнародного валютного фнду своєї програми, адже вона залежить від відсутності дефіциту фінансування України.

Окрім цього, підкреслила Матернова, кредит ЄС є для Росії "дуже чітким сигналом про те, що ЄС підтримує Україну – як її військо, так і державні служби, економіку та державу в цілому".

"Також надзвичайно важливо пам'ятати, що ця позика буде повернена лише за умови, що Росія виплатить Україні репарації. Я думаю, що це дуже щедра структура позики та дуже важливий елемент загальної підтримки", – наголосила вона.

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У грудні минулого року повідомлялося, що Єврокомісія пропонує "репараційний кредит" на два напрями підтримки України: виробництво та закупівлю зброї, а також бюджетну підтримку. Бюджетна підтримка складе 90 млрд євро і надаватиметься протягом двох років – 2026 та 2027.

Також джерела зазначали, що в разі затвердження репараційного кредиту на основі російських активів Україна буде зобов’язана виконувати певні умови для отримання фінансування, зокрема щодо боротьби з корупцією.

Нагадаємо, вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". При цьому підсанкційні активи РФ формально не конфісковуватимуться, а повернення таких кредитів Україною передбачатиметься лише після виплати Росією репарацій.