"Енергоатом" на рік застрахувався від ядерних інцидентів за 168 мільйонів

АТ "НАЕК "Енергоатом" підписало договір із ПрАТ "Страхова компанія "Перша" щодо страхування відповідальності оператора ядерної установки за можливу ядерну шкоду, яка може виникнути внаслідок ядерного інциденту або під час транспортування ядерного матеріалу протягом року.

Вартість договору склала 167,91 млн грн, повідомляють "Наші гроші".

Страхова сума становить 113,76 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ) ‒ платіжного інструменту Міжнародного валютного фонду. За курсом НБУ на дату підписання угоди це дорівнює 6,57 млрд грн. Період страхового покриття ‒ один рік, дія страхування поширюється на всю територію України, окрім тимчасово окупованих районів.

Страховий тариф становить 2,554% від загальної страхової суми, а річна страхова премія ‒ 2,91 млн СПЗ, що за курсом НБУ станом на 17 грудня 2025 року дорівнювало 167,91 млн грн.

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Закупівлю традиційно здійснили без проведення торгів через відсутність конкуренції з технічних причин.

Наразі саме "Перша" є уповноваженим страховиком згідно з рішенням Об’єднання українських страховиків "Ядерний страховий пул" від листопада 2025 року. Основною акціонеркою "Першої" є її директорка Наталія Василина (40%) ‒ колишня президентка Нотаріальної палати (2014‒2016 рр.). До 2004 року вона очолювала Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань Міністерства юстиції.

Ще 24% акцій належать Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Інші пакети менше 10% мають Сергій Василина (власник компаній "Прем’єр-альянс", "Гарант-транзит"), Мирослава Дудаш, Віра Кіт і Лідія Якимова.

"Атомники" страхують відповідальність від ядерної шкоди у "Першої" з 2023 року. До цього у 2017‒2022 роках уповноваженим страховиком ядерного пулу було ПрАТ "Просто-Страхування", однак навесні 2023 року НБУ анулював його ліцензію через непрозору структуру власності.

Як повідомлялося, АТ "НАЕК "Енергоатом" вперше провело спеціальний аукціон з продажу електроенергії для НЕК "Укренерго" з метою покриття технологічних втрат. За його результатами системний оператор придбав у компанії 400 МВт базового навантаження на період із 9 по 31 січня.

Ціна електроенергії на цьому аукціоні становила 3613 грн/МВтгод ‒ майже вдвічі менше, ніж середньозважена ціна "Енергоатома" на вільному ринку у другій декаді січня 2026 року, яка дорівнювала 6573 грн/МВтгод.