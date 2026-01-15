Ще 18 транспортних компаній отримали статус "критичних": перелік

14 січня відбулося чергове засідання профільної Комісії, яка визначає підприємства, установи та організації, які мають стратегічне значення для національної економіки у сфері автомобільного транспорту.

Ще 18 транспортних компаній отримали статус "критичних", інформує пресслужба "Укртрансбезпеки".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

До Переліку внесено:

ТОВ "ВІНТЕР ТРАНС"

АТ "КВК "РАПІД"

ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП"

ТОВ "ШоуАрт"

ТОВ "АВТОПРОМСЕРВІС"

ТДВ "АТП 16363"

ТОВ "С ВК ТРАНС"

ТОВ "МАП ТРАНС"

ТОВ "ВЕЛТРАНС УКРАЇНА"

ТОВ "КОСМОС"

ТОВ "МІП ТРАНС"

ТОВ "Транспортна компанія Партнер"

ТОВ "ЛАКІТРАНС ЛТД"

ТОВ "ДС ІМПЕРІЯ-ТРАНС"

ПП "ТОПАЗ-ТРАНС"

ТОВ "МВ-ТРАНСБУД"

ТДВ "Ковельське АТП"

ПП "АТП АВТО ПЛЮС"

Станом на 14.01.2026 відповідний статус уже отримали 681 суб’єкт господарювання.

Як повідомлялося, Міністерство економіки оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, що мають критичне значення для галузей національної економіки. Зокрема, переглянуто вимоги для підприємств, що працюють у сфері сільського господарства.

Вимогу щодо площі оброблення угідь сільськогосподарського призначення для провадження діяльності збільшено до 1000 га. Підвищено показник річного доходу, а саме чистого доходу від реалізації продукції, до 40 млн грн. Водночас вилучено норму щодо мінімальної суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал, яка раніше становила не менше 324 тис. грн.