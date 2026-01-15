Трамп запровадив 25% мито на імпорт деяких передових комп’ютерних чипів

Президент США Дональд Трамп у середу підписав указ, спрямований на вирішення питань національної безпеки щодо імпорту напівпровідників, і запровадив 25% мито на окремі передові обчислювальні чипи.

Зокрема це стосується Nvidia H200 та AMD MI325X, повідомляє Reuters.

Згідно з документом, цей 25% тариф не стосуватиметься чипів, які імпортуються для підтримки американського технологічного ланцюжка поставок та розвитку вітчизняних виробничих потужностей для похідних напівпровідників.

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Також Трамп може найближчим часом запровадити ширші тарифи на імпорт напівпровідників та їхніх похідних продуктів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.

Як повідомлялося, 14 січня адміністрація Трампа офіційно схвалила продаж до Китаю другого за потужністю чипа штучного інтелекту H200 від компанії Nvidia. Водночас запроваджено кілька нових правил, які, ймовірно, прискорять постачання H200.

Згідно з новими вимогами, чипи повинні пройти перевірку в незалежній лабораторії для підтвердження їхніх технічних можливостей у сфері штучного інтелекту, перш ніж їх можна буде відправляти до Китаю. При цьому країна не зможе отримати більше ніж 50% від загальної кількості чипів, придбаних американськими клієнтами.