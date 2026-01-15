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Новини нафта
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США продали першу партію венесуельської нафти за $500 мільйонів, ‒ Reuters

трамп

Сполучені Штати завершили перші поставки венесуельської нафти в рамках масштабної угоди на $2 млрд, укладеної між Вашингтоном і Каракасом на початку січня 2026 року.

Додаткові поставки очікуються найближчими днями, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Дохід від перших продажів нафти оцінюється приблизно у $500 млн.

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Відповідно до урядового розпорядження, опублікованого минулої п’ятниці, ці кошти не надходять безпосередньо до Венесуели, а зберігаються на спеціальних банківських рахунках під повним контролем США.

Основний рахунок розташований у Катарі. Країну обрали як нейтральну платформу, що забезпечує захист активів від потенційних арештів і дозволяє переміщувати кошти лише за офіційного схвалення американської сторони.

Як повідомлялося, два супертанкери під китайським прапором, які прямували до Венесуели з вантажем сирої нафти для погашення боргу на тлі нафтового ембарго США проти країни ОПЕК, розвернулися та тепер повертаються до Азії.

Великі нафтоналивні судна Xingye та Thousand Sunny кілька тижнів перебували в Атлантичному океані, очікуючи подальших інструкцій через блокаду та політичну кризу у Венесуелі, спричинену усуненням президента Ніколаса Мадуро США.

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Венесуела (222) нафта (5768) продаж (2254) США (5865) поставки (159)
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Топ коментарі
+3
Еталонний гопнік!
*******, продав, гроші собі.
Ну, ми ж так домовились.
Буржуйські пєдо куколди, велком у постсовкові 90ті.
Насолоджуйтесь!
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15.01.2026 11:35 Відповісти
+1
Привіт Роснафті та *****.
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15.01.2026 11:14 Відповісти
+1
якщо постачальник не отримує гроші за товар, чи то є продаж? казали б вже як є - часткова компенсація за втрачені при націоналізації мадурою активи...
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15.01.2026 11:19 Відповісти

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