Комунальники Львова закупили технічну сіль в 2-3 рази дорожче від інших міст, ‒ "Наші гроші"

"Наші гроші" проаналізували найбільші закупівлі технічної солі для систем опалення з початку осені 2025 року. Найдорожчою виявилася фасована сіль для комунальних потреб Львова: її ціна вдвічі-втричі перевищує закупівлі в інших містах України.

Найдорожчу технічну сіль для промислового використання з Єгипту нещодавно замовило КП "Львівтеплоенерго" у ТОВ "Меркуріко" по 12 809 грн/т. Обсяг невеликий – 20 т. Сіль має бути фасованою в мішки по 50 кг із протизлежувальною добавкою. При цьому на торгах її об’єднали в один лот із таблетованою кухонною сіллю екстра по 19 109 грн/т.

Дешевшою пропозицією було ТОВ "Гал-Експоторг", яке пропонувало технічну сіль по 5 100 грн/т та таблетовану сіль по 12 000 грн/т. Це також була єгипетська сіль. Проте компанію відхилили через прострочений сертифікат відповідності ДСТУ 4246:2003 на ім’я ТОВ "Рост Трейдінг", а не на виробника або на себе, як вимагав замовник.

Крім того, "Гал-Експоторг" не підтвердив документально свій статус виробника, офіційного представника, дилера, дистриб’ютора або партнера виробника. Тому перемогу здобуло "Меркуріко".

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Друге місце з великим відривом у 2,5 раза посіла єгипетська технічна сіль для КП "Теплоенергетик" з Кропивницького від ТОВ "Євразійська торговельна група" по 5 200 грн/т. Вона теж фасована у мішки по 50 кг, але без протизлежувальної добавки. Закупівля проводилася через відкриті торги на великий обсяг 430 т за участю п’яти компаній, і жодного учасника не відхилили.

Третє та четверте місця зайняла сіль у біг-бегах. Обласне КП "Донецьктеплокомуненерго" замовило 220 т для постачання у прифронтові Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ у ТОВ "Торгова соляна компанія" по 4 900 грн/т. Закупівлю провели без торгів через відсутність учасників на попередньому тендері.

Криворізьке КП "Криворіжтепломережа" через відкриті торги законтрактувало 1 200 т єгипетської солі для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою у біг-бегах у "Меркуріко" по 4 262 грн/т.

Замикає рейтинг КП "Київтеплоенерго", яке замовляло сіль насипом, без фасування. Промита сіль з протизлежувальною добавкою від ТОВ "Торгівельно-промислове об’єднання "Аріста" обійшлася у 2 965 грн/т, а сіль для промислового перероблення без протизлежувальної добавки від ТОВ "Солт Індастрі" – у 2 844 грн/т.

Як повідомлялося, компанія "Катіон Інвест" ‒ єдине підприємство в Україні, здатне постачати країні власну кам’яну сіль після втрати Соледару ‒ вийшла з тривалої корпоративної кризи та відновила роботу. Зупинка видобутку та затяжна криза почалися після того, як колишній директор компанії Сергій Кондратьєв виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення.