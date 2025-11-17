Новий менеджмент єдиного українського виробника солі "Катіон Інвест" розблокував роботу підприємства

Компанія "Катіон Інвест" – єдине підприємство, яке здатне забезпечувати Україну власною кам’яною сіллю після втрати Соледару, вийшла з затяжної корпоративної кризи та розпочала роботу.

Про це повідомляє у своїй заяві один з акціонерів підприємства Ігор Герей, інформує Цензор.НЕТ.

Зупинка видобутку солі та затяжна криза розпочалися після виїзду колишнього директору компанії Сергія Кондратьєва закордон під час повномасштабного вторгнення.

Директор ігнорував численні запити та звітування перед акціонерами щодо використання коштів інвесторів, стану реалізації проєкту з розробки видобутку технічної солі. Не зʼявлявся на збори акціонерів. Через що компанія фактично була заблокована.

За низку порушень Сергія Кондратьєва було відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Як зазначається у заяві Ігора Герея, призначення нового директора розблокувало діяльність компанії та дало старт розробці та впровадженню стратегії видобутку солі на Закарпатті.

Ігор Герей констатує, що за останні декілька років у проєкт було вкладено понад 160 мільйонів гривень інвестицій, які мали піти на розвиток виробництва та створення робочих місць.

"Натомість — жодного системного результату від Сергія Кондратьєва: виробництво стоїть, працівники змушені шукати заробіток в інших сферах, інвестори не розуміють де подівалися їх кошти, а ринок солі знову відкритий для імпорту!" - підкреслює акціонер компанії Ігор Герей.

Ігор Герей переконаний, що ситуація стала буквально абсурдною: "Директор компанії Сергій Кондратьєв, який раніше дуже часто був у публічному полі, раптом, більш як рік тому, зникає за кордоном, залишивши діяльність шахти напризволяще! Він не виходить на звʼязок, не зʼявляється на збори акціонерів, тобто повністю саботує роботу підприємства. Фактично батько та син Кондратьєви здійснили рейдерське захоплення підприємства та заблокували його діяльність. Це родина шахраїв!"

Також акціонер компанії додає, що усі дії попередніх керівників підприємства виглядали не як випадковість, а як навмисна стратегія: "Усі дії Кондратьєвих мали ознаки навмисного саботажу. Підприємство було зупинено без процедури консервації, що було підтверджено управлінням Держпраці та ледь не призвело до екологічної катастрофи. Замість того, щоб рятувати стратегічне підприємство, вони поступово його фактично знищували!".

"Виглядає так, ніби на наших очах реалізовувався сценарій: "Нема підприємства – нема проблеми", але насправді проблема лише збільшувалась. Бо разом із шахтою ми втрачаємо ще й контроль над стратегічним продуктом – сіллю" - підсумував Ігор Герей.

За словами Ігора Герея новий менеджмент компанії вже працює над розробкою стратегії розвитку компанії на найближчі роки з урахуванням тих проблем, що вже створила підприємству родина Кондратьєвих.

"Основний інвестор, він же акціонер (КІФ Юкон) запевнив, що продовжить фінансуваннякомпанії ще, як мінімум, додатково на 200-250 млн.грн. В Україні буде сіль, а Закарпаття стане найбільшим її виробником!" - підсумував Ігор Герей.