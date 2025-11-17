Новый менеджмент единственного украинского производителя соли "Катион Инвест" разблокировал работу предприятия

Компания "Катион Инвест" – единственное предприятие, способное обеспечить Украину собственной каменной солью после потери Соледара, вышла из затяжного корпоративного кризиса и начала работу.

Об этом сообщает в своем заявлении один из акционеров предприятия Игорь Герей, информирует Цензор.НЕТ.

Остановка добычи соли и затяжной кризис начались после выезда бывшего директора компании Сергея Кондратьева за границу во время полномасштабного вторжения.

Директор игнорировал многочисленные запросы и отчетность перед акционерами об использовании средств инвесторов, состоянии реализации проекта по разработке добычи технической соли. Не появлялся на собрания акционеров. Из-за этого компания фактически была заблокирована.

За ряд нарушений Сергей Кондратьев был отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Как отмечается в заявлении Игоря Герея, назначение нового директора разблокировало деятельность компании и дало старт разработке и внедрению стратегии добычи соли на Закарпатье.

Игорь Герей констатирует, что за последние несколько лет в проект было вложено более 160 миллионов гривен инвестиций, которые должны были пойти на развитие производства и создание рабочих мест.

"Вместо этого — ни одного системного результата от Сергея Кондратьева: производство стоит, работники вынуждены искать заработок в других сферах, инвесторы не понимают, куда делись их средства, а рынок соли снова открыт для импорта!" — подчеркивает акционер компании Игорь Герей.

Игорь Герей убежден, что ситуация стала буквально абсурдной: "Директор компании Сергей Кондратьев, который раньше очень часто был в публичном поле, вдруг, более года назад, исчезает за границей, оставив деятельность шахты на произвол судьбы! Он не выходит на связь, не появляется на собрания акционеров, то есть полностью саботирует работу предприятия. Фактически отец и сын Кондратьевы осуществили рейдерский захват предприятия и заблокировали его деятельность. Это семья мошенников!"

Также акционер компании добавляет, что все действия предыдущих руководителей предприятия выглядели не как случайность, а как преднамеренная стратегия:"Все действия Кондратьевых имели признаки преднамеренного саботажа. Предприятие было остановлено без процедуры консервации, что было подтверждено управлением Гоструда и едва не привело к экологической катастрофе. Вместо того, чтобы спасать стратегическое предприятие, они постепенно его фактически уничтожали!".

"Выглядит так, будто на наших глазах реализовывался сценарий: "Нет предприятия – нет проблемы", но на самом деле проблема только увеличивалась. Потому что вместе с шахтой мы теряем еще и контроль над стратегическим продуктом – солью", – подытожил Игорь Герей.

По словам Игоря Герея, новый менеджмент компании уже работает над разработкой стратегии развития компании на ближайшие годы с учетом тех проблем, которые уже создала предприятию семья Кондратьевых.

"Основной инвестор, он же акционер (КИФ Юкон) заверил, что продолжит финансирование компании еще, как минимум, дополнительно на 200-250 млн.грн. В Украине будет соль, а Закарпатье станет крупнейшим ее производителем!" - подытожил Игорь Герей.