Податківці нагадали про зміну правил оподаткування ПДВ у сферах транспорту, оборони та енергетики

З початку 2026 року в Україні набули чинності нові правила оподаткування ПДВ для ряду операцій у сферах транспорту, оборони та відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Електричний транспорт – ПДВ за загальними правилами

З 1 січня 2026 року ПДВ у загальному порядку застосовується до операцій з ввезення та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Це стосується сідельних тягачів, легкових та вантажних електромобілів відповідних кодів УКТ ЗЕД, включно з тими, що вироблені в Україні.

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Газомоторний транспорт – також без пільг

У загальному порядку з ПДВ оподатковуються з 2026 року й операції з новими транспортними засобами, що працюють на стисненому або зрідженому природному газі (метані) або біогазі.

Пільга для оборонної сфери: "симулятори бойових дій"

Водночас з 1 січня 2026 року звільняються від ПДВ операції з ввезення та постачання симуляторів бойових дій, що використовуються для навчання та підготовки.

Без нарахування податкових зобов’язань при пільгових операціях

З 1 січня не нараховуються "компенсаційні" зобов’язання з ПДВ (не застосовується пункт 198.5 статті 198 та стаття 199 ПКУ) при продажу товарів військового призначення, звільнених від ПДВ, не лише за державними контрактами, а й за будь-якими іншими договорами (підпункт 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Продовжено пільги з ПДВ для відновлення енергетики

До 1 січня 2029 року зберігається пільговий режим ‒ звільнення від ПДВ операцій з ввезення обладнання, необхідного для відновлення української енергетики.

Як повідомлялося, в 2026 році в Україні були оновлені порогові значення для сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля. Причиною змін стало підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив’язані ставки цього платежу.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на розрахунок вартості автомобіля для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.