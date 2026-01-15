Податківці нагадали про зміну правил оподаткування ПДВ у сферах транспорту, оборони та енергетики
З початку 2026 року в Україні набули чинності нові правила оподаткування ПДВ для ряду операцій у сферах транспорту, оборони та відновлення енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Електричний транспорт – ПДВ за загальними правилами
З 1 січня 2026 року ПДВ у загальному порядку застосовується до операцій з ввезення та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Це стосується сідельних тягачів, легкових та вантажних електромобілів відповідних кодів УКТ ЗЕД, включно з тими, що вироблені в Україні.
Газомоторний транспорт – також без пільг
У загальному порядку з ПДВ оподатковуються з 2026 року й операції з новими транспортними засобами, що працюють на стисненому або зрідженому природному газі (метані) або біогазі.
Пільга для оборонної сфери: "симулятори бойових дій"
Водночас з 1 січня 2026 року звільняються від ПДВ операції з ввезення та постачання симуляторів бойових дій, що використовуються для навчання та підготовки.
Без нарахування податкових зобов’язань при пільгових операціях
З 1 січня не нараховуються "компенсаційні" зобов’язання з ПДВ (не застосовується пункт 198.5 статті 198 та стаття 199 ПКУ) при продажу товарів військового призначення, звільнених від ПДВ, не лише за державними контрактами, а й за будь-якими іншими договорами (підпункт 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).
Продовжено пільги з ПДВ для відновлення енергетики
До 1 січня 2029 року зберігається пільговий режим ‒ звільнення від ПДВ операцій з ввезення обладнання, необхідного для відновлення української енергетики.
Як повідомлялося, в 2026 році в Україні були оновлені порогові значення для сплати пенсійного збору при першій реєстрації автомобіля. Причиною змін стало підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив’язані ставки цього платежу.
З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 грн, що вплинуло на розрахунок вартості автомобіля для застосування відповідних ставок збору до Пенсійного фонду.
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