До сервісу "е-Підприємець" приєдналися нові банки: як відкрити рахунок онлайн?

До сервісу "е‑Підприємець" приєдналися ще два банки ‒ "Кредобанк" та "МТБ Банк". Тепер під час реєстрації ФОП користувачі можуть одразу відкрити рахунок у зручному та вже знайомому банку ‒ онлайн, без відвідування відділень.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Щоб відкрити рахунок без візиту до відділення, необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія". Перейти у сервіс "е‑Підприємець". Обрати послугу відкриття банківського рахунку. Вибрати банк. Заповнити анкету та підписати документи КЕПом.

Також відкриття рахунку ФОП доступне в банках‑партнерах: "Ощадбанку", "àбанку", monobank, Sense Bank, "Укргазбанку", "Райффайзен Банку" та "ПриватБанку".

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У "Дії" нагадали, що в сервісі "е‑Підприємець" вже надається 16 послуг для бізнесу: реєстрація та зміна даних ФОП, створення ТОВ, вакансії, податки та інші. Для отримання довідки про доходи користувач може надіслати запит АІ‑асистенту в "Дії" та отримати документ у своєму особистому кабінеті.

Як повідомлялося, уряд схвалив запуск пілотного проєкту, що дасть змогу визначати собівартість надання публічних послуг і сформувати єдину систему розрахунку адміністративних зборів. Пілот, який реалізується в межах Державної антикорупційної програми, охоплює 18 затребуваних платних сервісів, зокрема реєстрацію шлюбу, оформлення паспортів, посвідчень водія, реєстрацію місця проживання та інші.