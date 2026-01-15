Уряд Чехії запустить страхування для компаній, які хочуть працювати в Україні

Новий уряд Чехії налаштований розробити програми гарантійного та страхового характеру для компаній, які планують працювати в Україні.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек, повідомляє "Укрінформ".

Міністр нагадав, що Україна раніше входила до п’ятірки ключових торговельних партнерів Чехії серед країн поза межами ЄС, і висловив переконання, що така динаміка збережеться. За словами Гавлічека, під час війни обсяги взаємної торгівлі скоротилися, однак наразі вони знову демонструють зростання.

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У цьому контексті віцепрем’єр-міністр звернув увагу на те, що чеський уряд прагне підготувати якісні програми захисного характеру ‒ передусім гарантійні та страхові ‒ аби забезпечити безпеку чеських компаній.

"Тут, на мою думку, держава може відіграти ключову роль ‒ насамперед на практичному рівні. Одне ‒ це висловлювати підтримку Україні, а інше ‒ щось конкретно робити. І це якраз абсолютно конкретний крок, який допоможе Україні, адже туди надходитимуть необхідні їй продукція та інвестиції", ‒ зазначив Гавлічек, підкресливши, що це також спростить вихід чеського бізнесу на український ринок.

Посадовець додав, що уряд Чеської Республіки стежитиме за тим, щоб місцеві компанії в Україні отримували цікаві та вигідні контракти. Окремо він нагадав про фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку, яку Чехія вже надає Україні, зокрема у сфері допомоги біженцям.

"Ми будемо стежити, щоб у цих торговельних відносинах ми не опинилися на другому плані, а мали справедливу можливість брати участь у цікавих тендерах і поставках у сфері енергетики, транспортної інфраструктури, наприклад будівництві лікарень тощо", ‒ наголосив він.

Гавлічек також зауважив, що, навіть попри критичні обставини, Чехія могла б залишатися одним із великих постачальників продукції в Україну.

"Я вірю, що війна скоро завершиться, тож у контексті торгівлі ми сприймаємо це як певну можливість для подальшої співпраці та великий шанс для чеських компаній, які добре знають українське середовище, мають там історичні зв’язки, а наші продукти там достатньо відомі. Україна, як на мене, є цікавим напрямом з погляду торгівлі, постачань у сфері машинобудування та енергетики", ‒ заявив він.

Посадовець також повідомив, що команди обох країн уже готують економічні зустрічі ‒ спершу, ймовірно, в онлайн-форматі, а згодом чеська делегація буде готова провести переговори з українською стороною особисто.

Як повідомлялося, спікер Палати представників Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура заявив, що й надалі наполягатиме на припиненні допомоги Україні, а також згортанні всіх програм підтримки, зокрема тих, що стосуються біженців. Він наголосив, що у разі перемоги SPD на виборах Чехія повністю вийшла б із снарядної ініціативи. Окамура назвав досягненням те, що його партії вдалося домогтися припинення фінансування цієї ініціативи й отримати гарантії, що чеські військові не братимуть участі в будь-яких місіях на території України.