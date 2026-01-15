Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо долара: Нацбанк встановив курс на п’ятницю

Курс гривні знову знижується щодо долара та євро після незначного зміцнення у попередні дні.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 16 січня, на рівні 43,3927 грн/$, порівняно із 43,1236 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 13 січня на рівні 43,2552 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 17 копійок – до 50,4375 грн за євро. 13 січня він також оновлював історичний мінімум – 50,5264 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.