Без фінансування декарбонізації Україна втратить промисловість, – ЦЕРН

Посилення екологічних вимог без доступу до грантів і державної підтримки створює ризики деіндустріалізації та значних втрат для економіки України.

Про це заявив гендиректор Центр екології та розвитку нових технологій (ЦЕРН) Владислав Антипов, коментуючи дискусію навколо запровадження механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), передає УНІАН.

За його словами, технологічна модернізація можлива лише за умови, що під неї виділені цільові кошти. Адже без належного фінансування вона перетворюєтся на вимогу, яку неможливо виконати.

"Якщо регулятори кажуть: дивіться, вам треба декарбонізувати свою промисловість, от вам під це фінансування, – це веде до модернізації. А якщо регулятори кажуть: вам треба декарбонізувати свою промисловість без фінансування, – то декарбонізувати її можна тільки одним чином – закрити. Немає промисловості – немає карбонового сліду", – пояснив експерт.

Він також розкритикував позицію окремих європейських інституцій щодо нібито незначного впливу CBAM на українську економіку. Очільник ЦЕРН зауважив, що такі оцінки не враховують мультиплікативний ефект переробних галузей, зокрема металургії, цементної промисловості та виробництва добрив.

"Скорочення виробництва в одній галузі автоматично тягне за собою падіння в суміжних секторах. Це зарплати, податки і зайнятість. Тому говорити про незначний вплив CBAM некоректно", – наголосив він.

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Коментуючи можливі джерела фінансування модернізації, Антипов зазначив, що ринкові інвестиції в нинішніх умовах є малоймовірними через високі воєнні та економічні ризики. Реалістичним шляхом залишаються гранти, державна та міжнародна допомога.

"У Європейському Союзі "зелена" трансформація відбувалася не за рахунок ринкових інвестицій, а через національні та наднаціональні фонди. Для України, з її масштабами і станом економіки, можливий лише подібний підхід", – додав експерт.

Як повідомлялося, раніше у Європейській Бізнес Асоціації (EBA) заявили, що запропонована урядом програма із декарбонізації промисловості може не лише не забезпечити притоку "зелених" інвестицій, а й створити ризики деіндустріалізації, якщо у ньому не будуть визначені реальні джерела фінансування трансформації.