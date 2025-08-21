Важливий крок для бізнесу: Уряд включив виняток для України із CBAM до Плану дій з євроінтеграції

Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації (EBA) вітає рішення Уряду включити до Плану дій з євроінтеграції отримання тимчасового винятку від дії Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

Про це йдеться у офіційній заяві Асоціації, оприлюдненій на сайті ЕВА.

"Це надзвичайно важливий крок для бізнесу, адже він сприятиме збереженню конкурентоспроможності українських компаній на європейському ринку та підтримає національну економіку в умовах війни. Члени Комітету Асоціації неодноразово наголошували, що СВАМ може стати суттєвим бар’єром для українського експорту без належної фінансової підтримки та відтермінування запровадження механізму", – наголосили в EBA.

В асоціації висловили переконання, що тимчасовий виняток щодо СВАМ дозволить українським компаніям зосередитися на відновленні виробництва, впровадженні інновацій та поступовій декарбонізації, відповідно до європейських стандартів.

"Асоціація щиро дякує уряду за врахування позиції бізнесу. Ми продовжимо співпрацю з державою та міжнародними партнерами задля створення сприятливих умов для бізнесу та прискорення інтеграції України з ЄС", – додали у EBA.

Як повідомлялося, раніше у Федерації роботодавців України підрахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 році.