Власники мереж Eva і Varus завершили приватизацію конфіскованого у росіян "Вінницяпобутхіму"

Afina Group Руслана Шостака та Валерія Кіптика офіційно завершила процес набуття права власності на ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Наразі підприємство офіційно перейшло у власність компанії після виконання необхідних юридичних умов угоди, таким чином процес його приватизації завершено, повідомили у пресслужбі Afina Group.

"Компанія розглядає підприємство як ключовий майданчик для подальшого розширення портфеля власних брендів, запуску нових продуктів і впровадження сучасних стандартів якості, що відповідають вимогам національного та міжнародного ринків", – зазначається у повідомленні.

Крім того, компанія планує розширення виробничих потужностей "Вінницяпобутхіму".

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Як повідомлялось, у серпні 2025 року ТОВ "Афіна – Груп" перемогло у приватизаційному аукціоні з продажу "Вінницяпобутхіму", запропонувавши сплатити за актив 608 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше за стартову ціну (301,4 млн грн).

За даними у системі YouControl, бенефіціарами ТОВ "Афіна – Груп" є зареєстрований на Кіпрі громадянин України Валерій Кіптик та український підприємець Руслан Шостак – співвласники мереж магазинів Eva і Varus. До останнього часу "Вінницяпобутхім" перебував в управлінні іншої їхньої компанії.

ПрАТ "Вінницяпобутхім" є одним із найстаріших виробників побутової хімії в Україні. Раніше підприємство належало підсанкційній російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" арештували та передали в управління АРМА, яка обрала управителем для арештованих активів підприємства TOB "Крайтекс-Сервіс", яке також належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. У липні 2023 року "Крайтекс-Сервіс" відновила виробництво на "Вінницяпобутхім" лінійки засобів для чищення під брендами "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс" та іншими.