Кількість українців із мінімальною зарплатою підскочила за рік на 37%, – Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

В Україні за минулий рік на 36,8% зросла кількість осіб, яким виплачувалася мінімальна зарплата, що свідчить про високий відсоток заробітних плат "в тіні".

Про це повідомив голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Фактично ринок праці в 2025 році, за податковими даними, відзначається мінімальними позитивними кроками з виведенні заробітних плат із тіні", – зазначив Гетманцев.

Зарплати в Україні

Водночас Гетманцев зауважив, що, згідно з податковою звітністю платників податків, минулого року середня зарпплата становила 20 787 грн, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Однак, за словами Гетманцева, це досі на 23% менше показників Держстату.

Так, за даними Гетманцева, структура виплат у 2025 році в середньому за місяць була наступною:

964 тис. осіб отримували менше мінімальної зарплати (8 000 грн);

323 тис. осіб – рівно мінімальну зарплату (8 000 грн);

6,1 млн осіб – більше мінімальної зарплати.

При цьому на 4% порівняно з 2024 роком зменшилася кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної, та на 18% – за два останні роки.

Окрім того, на 15,1% протягом жовтня-листопада 2025 року зменшилась кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної відносно січня-вересня 2025 року.

"Такі показники, серед іншого, зумовлені ухваленим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами", – наголосив Гетманцев.

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Нагадаємо, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.