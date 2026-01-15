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Новини Тіньова економіка
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Кількість українців із мінімальною зарплатою підскочила за рік на 37%, – Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Кількість українців із мінімальною зарплатою за рік підскочила на 37%

В Україні за минулий рік на 36,8% зросла кількість осіб, яким виплачувалася мінімальна зарплата, що свідчить про високий відсоток заробітних плат "в тіні".

Про це повідомив голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Фактично ринок праці в 2025 році, за податковими даними, відзначається мінімальними позитивними кроками з виведенні заробітних плат із тіні", – зазначив Гетманцев.

Кількість українців із мінімальною зарплатою за рік підскочила на 37%

Зарплати в Україні

Водночас Гетманцев зауважив, що, згідно з податковою звітністю платників податків, минулого року середня зарпплата становила 20 787 грн, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Однак, за словами Гетманцева, це досі на 23% менше показників Держстату.

Так, за даними Гетманцева, структура виплат у 2025 році в середньому за місяць була наступною:

  • 964 тис. осіб отримували менше мінімальної зарплати (8 000 грн);
  • 323 тис. осіб – рівно мінімальну зарплату (8 000 грн);
  • 6,1 млн осіб – більше мінімальної зарплати.

При цьому на 4% порівняно з 2024 роком зменшилася кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної, та на 18% – за два останні роки.

Окрім того, на 15,1% протягом жовтня-листопада 2025 року зменшилась кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної відносно січня-вересня 2025 року.

"Такі показники, серед іншого, зумовлені ухваленим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами", – наголосив Гетманцев.

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Кількість українців із мінімальною зарплатою за рік підскочила на 37%
Кількість українців із мінімальною зарплатою за рік підскочила на 37%
Кількість українців із мінімальною зарплатою за рік підскочила на 37%
Кількість українців із мінімальною зарплатою за рік підскочила на 37%

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.

Автор: 

мінімальна зарплата (145) тіньова економіка (201) Держстат (1535) Гетманцев Данило (633) зарплата (1295)
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Топ коментарі
+8
А ні в кого не з'явилося думки, що це через "мудру" економічну політику, яку проводить гетьманцев, коли треба "щипати і доїти", поки не здохне?
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15.01.2026 23:14 Відповісти
+5
Відібрати у всіх хати!
Нема грошей, нефіг жити в квартирі!
Оно живіть у хостелах!
Ви кого рішили найобувать?
Гетманцева?
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15.01.2026 20:23 Відповісти
+4
А що керівники країни зробила для фопів щоб ті не платили в конвертах?
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15.01.2026 21:15 Відповісти

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