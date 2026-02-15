УЄФА за минулий сезон отримала рекордні понад 5 мільярдів євро загального доходу

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила фінансові підсумки сезону 2024/2025, відзвітувавши про рекордні показники загального доходу та надходжень від чоловічих клубних турнірів.

Як ідеться в повідомленні УЄФА, загальний дохід від змагань чоловічих клубів зріс до 4,4 млрд євро, що на 690 млн євро більше, ніж у сезоні 2023/2024.

Повідомляється, що вперше за історію УЄФА загальний дохід за сезон перевищив 5 млрд євро – на 737 млн євро більше, ніж у сезоні 2023/2024, якщо не враховувати доходи від Євро-2024.

Із цієї загальної суми в 5 млрд євро:

3,9 млрд євро було перерозподілено безпосередньо клубам та національним асоціаціям;

солідарні виплати становили другу за величиною категорію інвестицій.

Разом ці дві сфери становили понад 86% загальних витрат.

Кінцевий чистий результат за рік становить -46,2 млн євро, що повністю покривається резервами.

Розподіл фінансів

Як зазначається, таке зростання призвело до більших реінвестицій у гру, а фінансовий розподіл між клубами досяг 3,4 млрд євро – на 400 млн євро більше, ніж у попередньому сезоні.

Також 10% наших валових доходів від змагань були виділені на "солідарні виплати".

Із них 308 млн євро спрямовується клубам, які не беруть участі в європейських змаганнях, – це на 76% більше, ніж у попередньому сезоні, а подальше фінансування розподіляється між клубами, які вибули у кваліфікаційних раундах.

Додаткові 25 млн євро використовуються для підтримки Молодіжної ліги УЄФА та жіночих клубних змагань.

Зазначається, що фінансові резерви УЄФА становлять 521,8 млн євро після вирахування чистого результату сезону 2024/2025, що забезпечує фінансову стабільність для майбутнього футболу, наголосили в організації.

Як повідомлялося, у світовому футболі минулого року загалом було здійснено рекордні 86,16 тис. міжнародних трансферів, а вартість переходів у чоловічому футболі також стала найвищою в історії та склала $13,08 млрд.

Раніше видання Forbes представило список найдорожчих спортивних команд світу. Порівняно з минулим роком сукупна вартість 50 найдорожчих команд зросла на 22% і склала $353 млрд.

Перед тим стало відомо, що португальський футболіст Криштіану Роналду став першим футболістом у світі, чиї статки перевищили $1 млрд.