Кількість резидентів "Дія.Сіtу" зросла майже до 4 тис: яких компаній найбільше?. ІНФОГРАФІКА

3 707 компаній є резидентами "Дія.City" станом на початок лютого. Минулого року цей правовий простір продемонстрував значний прорив – кількість резидентів зросла вдвічі.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Профіль учасників

За час роботи "Дія.City" суттєво змінився профіль учасників. На початку у 2022 році більшість тих, хто приєднувався, були вже сформованими бізнесами – лише третина існувала менш ніж рік до вступу. Нині ж 87% нових резидентів – це компанії, створені зовсім нещодавно.

Компанії-резиденти активно зростають і наймають фахівців. Удвічі збільшилась кількість працівників у компаніях, що стали учасниками у 2022 році. Загалом майже 80% резидентів розширили свій штат за час перебування у просторі.

Сфери діяльності компаній-резидентів

Попри розмаїття напрямів, ядром "Дія.City" залишається ІТ. У цій сфері працюють 2 844 компанії – це 77% усіх учасників. На другому місці інформаційні послуги (6%), далі – виробництво іншого транспорту (6%). У 2023 році частка ІТ тимчасово скоротилася з 80% до 63%, тоді як частка компаній у сфері виробництва транспортних засобів зросла до 13%. Проте у 2025–2026 роках ІТ знову становить 80% серед нових резидентів, а транспортна галузь зменшилась до 5%.

Географія учасників

Понад половина резидентів зареєстровані у Києві – 2 012 компаній. Львівщина на другому місці – 502 резиденти (14%), далі йдуть Дніпропетровщина (6%), Київщина (5%) та Харківщина (4%).

8 лютого 2022 року в Україні почав діяти спеціальний правовий режим "Дія.City". Його переваги – пільгове оподаткування для ІТ та інноваційних компаній, можливість бронювання працівників, доступ до спеціалізованої інфраструктури та залучення інвестицій.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розширив дію спеціального податкового режиму "Дія.City", включивши до нього ще дві сфери діяльності.

Відтепер до цього правового простору можуть долучатися компанії, які працюють з технологіями цифрового моделювання будівель, застосовуваними для точного планування, проєктування та управління будівельними процесами, а також компанії та стартапи, які займаються обробкою аудіовізуальних творів – поствиробництвом контенту, комп’ютерною графікою, анімацією, спецефектами та створенням фонограм.