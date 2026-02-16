З кінця 2026 року в’їзд до ЄС для українців стане платним: що зміниться і як підготуватися?

З кінця 2026 року зміняться правила поїздок українців до країн Європейського Союзу. Для в’їзду за безвізом потрібно буде заздалегідь оформити електронний дозвіл ETIAS та сплатити обов’язковий онлайн-збір.

Нова система не скасовує безвізовий режим, проте додає фінансову й адміністративну складову до кожної поїздки, інформує Visitukraine.today.

Система стане обов’язковою для громадян усіх країн, які мають право на безвізові короткострокові поїздки до ЄС, зокрема для України.

Платний в’їзд до ЄС: що зміниться для українців

Починаючи з кінця 2026 року, українці перед поїздкою до ЄС повинні будуть оформити електронну авторизацію ETIAS. Без цього дозволу перетин кордону буде неможливим, навіть за наявності біометричного паспорта. Ключовий момент – оплата є обов’язковою. Заявка починає розглядатися лише після зарахування коштів.

Скільки коштує ETIAS

Офіційно підтверджена вартість подання заявки становить 20 євро за одну особу.

Важливо:

дозвіл оформлюється для кожного мандрівника окремо;

подати одну заявку на сім’ю або групу неможливо;

збір не повертається, навіть у разі відмови або помилки в даних.

Термін дії дозволу та географія поїздок

Оформлений ETIAS діятиме до 3 років або до закінчення строку дії закордонного паспорта – залежно від того, що настане раніше.

Протягом цього часу дозвіл дозволятиме багаторазові поїздки до 30 європейських країн, включно з державами Шенгенської зони, а також Кіпром, Болгарією та Румунією. При отриманні нового паспорта ETIAS потрібно буде оформлювати заново – старий дозвіл автоматично втратить чинність.

Скільки можна перебувати в ЄС з ETIAS

Наявність чинного дозволу ETIAS дає право на:

перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду;

необмежену кількість короткострокових поїздок у межах цього правила;

окремий облік перебування на Кіпрі (не входить до Шенгенської зони).

ETIAS не надає права на роботу або довгострокове проживання – це виключно інструмент для туристичних, ділових або приватних коротких поїздок.

Як повідомлялося, З 12 жовтня Європейський Союз розпочав поетапне впровадження цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

EES поширюватиметься на всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування – до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.