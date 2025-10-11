З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю: які зміни торкнуться українців?

З 12 жовтня Європейський Союз починає поетапний запуск цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

"Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних - фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних", - пояснили в ДПСУ.

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Mета EES - прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.

Прикордонники закликають громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок.