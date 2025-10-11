УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6884 відвідувача онлайн
Новини
2 104 5

З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю: які зміни торкнуться українців?

Хабар від прикордонника у криптовалюті. Подробиці справи

З 12 жовтня Європейський Союз починає поетапний запуск цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

"Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних - фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних", - пояснили в ДПСУ.

Також читайте: Польща інвестує майже 60 мільйонів євро в транспортну інфраструктуру на кордоні з Україною

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Mета EES - прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.

Прикордонники закликають громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6486) кордон (4943) Євросоюз (14296)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб два рази не вставати, варто на кордоні одразу робити москалям стерилізацію.
показати весь коментар
11.10.2025 14:23 Відповісти
і не лише її.
Потрібно ще чіп в бошку вставляти щоб точно знати чи є голова і де вона у цей час перебуває
показати весь коментар
11.10.2025 14:29 Відповісти
Стерилізацію і лоботомію, видаляючи ту ділянку мізків, яка відповідає за "руській мір". )
показати весь коментар
11.10.2025 15:46 Відповісти
это для кого? для женщин?
показати весь коментар
11.10.2025 15:15 Відповісти
 
 