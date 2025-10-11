С 12 октября ЕС вводит новую биометрическую систему контроля: какие изменения коснутся украинцев?
С 12 октября Европейский Союз начинает поэтапный запуск цифровой Системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на внешних границах, в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, EES будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе Украины, которые пересекают границу Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).
"Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда, заменяя штампы в паспортах. Во время первого въезда будет происходить регистрация биометрических данных - фото лица и отпечатков пальцев. В дальнейшем процесс контроля станет быстрее благодаря электронной сверке данных", - пояснили в ГПСУ.
Еврокомиссия планирует шестимесячный переходный период для полного запуска системы. Мета EES - ускорить контроль, повысить безопасность и предотвращать нарушение сроков пребывания.
Пограничники призывают граждан учитывать эти изменения при планировании своих поездок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібно ще чіп в бошку вставляти щоб точно знати чи є голова і де вона у цей час перебуває