С 12 октября ЕС вводит новую биометрическую систему контроля: какие изменения коснутся украинцев?

С 12 октября Европейский Союз начинает поэтапный запуск цифровой Системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на внешних границах, в частности с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, EES будет касаться всех граждан третьих стран, в том числе Украины, которые пересекают границу Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

"Система автоматически будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда, заменяя штампы в паспортах. Во время первого въезда будет происходить регистрация биометрических данных - фото лица и отпечатков пальцев. В дальнейшем процесс контроля станет быстрее благодаря электронной сверке данных", - пояснили в ГПСУ.

Также читайте: Польша инвестирует почти 60 миллионов евро в транспортную инфраструктуру на границе с Украиной

Еврокомиссия планирует шестимесячный переходный период для полного запуска системы. Мета EES - ускорить контроль, повысить безопасность и предотвращать нарушение сроков пребывания.

Пограничники призывают граждан учитывать эти изменения при планировании своих поездок.