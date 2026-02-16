Україна наростила експорт біоетанолу на 12%: географія поставок

За підсумками 2025 року Україна експортувала 111,2 тис. тонн біоетанолу, що на 11,9 % перевищує показник аналогічного періоду 2024 року. Найвищі обсяги поставок спостерігалися у лютому, березні та квітні, а найнижчі – у вересні, жовтні та листопаді.

Про це повідомляє галузеве видання "НафтоРинок".

У поквартальному розрізі найбільший обсяг експорту припав на перший квартал – 39,0 тис. тонн. У другому та третьому кварталах експортна активність поступово зменшувалася, проте в четвертому кварталі ринок показав незначне відновлення.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Географія поставок біоетанолу

Географія експорту залишалася стабільною: 96,2 % українського біоетанолу постачалося до країн Європейського Союзу, решта – до Швейцарії. Ключовим ринком традиційно стала Литва, на яку припало 57,9 % загального обсягу експорту. Протягом року експорт здійснювали дев’ять компаній.

Топ-експортери

Найбільшим експортером залишалася "Перша Подільська Енергетична Компанія" з часткою 32,7 % від загального обсягу, хоча порівняно з 2024 роком її постачання скоротилися на 5,8 %.

Серед п’ятірки провідних експортерів найбільш динамічне зростання продемонстрували "Вестнол" (+682,2 %) та "Вітагро Біо Трейд" (+70,3 %). Варто зазначити, що "Вестнол" почала експортні постачання лише у листопаді 2024 року, що частково пояснює стрімке зростання показників. Натомість найбільше скорочення обсягів експорту зафіксоване у компанії "ЕТНЛ" – мінус 44,6 % порівняно з минулим роком.

Як повідомлялося, минулого року Верховна Рада перенесла термін введення обов’язкового додавання 5 % біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98 на 1 січня 2026 року. Відповідну поправку парламентарі підтримали під час голосування за законопроєкт №13134.