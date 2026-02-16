Держмитслужба запускає нові електронні сервіси для бізнесу: про що йдеться?
Державна митна служба продовжує цифровізацію сервісів для бізнесу. Користувачі чат-боту "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" тепер можуть у "Особистому кабінеті" підписатися на два нові види сповіщень.
Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.
"Митниця послідовно розширює електронні інструменти взаємодії з бізнесом — для більшої прозорості, передбачуваності та ефективності міжнародної торгівлі", ‒ йдеться у повідомленні відомства.
Про які сповіщення йдеться?
Перше повідомлення інформує про видачу або відмову у видачі сертифікатів EUR.1 та EUR-MED, надаючи оперативну інформацію щодо преференційного підтвердження походження товарів без додаткових звернень та очікування.
Друге повідомлення стосується доставки вантажу в митницю призначення при ввезенні товарів в Україну. Воно дозволяє контролювати переміщення товарів та своєчасно планувати подальші митні формальності.
Митники зазначили, що повідомлення про доставку вантажу не надсилається, якщо митна декларація містить чутливі товари.
Як повідомлялося, з метою підтримки експорту українських товарів Державна митна служба з 1 січня 2016 року видала 1,5 млн сертифікатів форми EUR.1. Наявність такого сертифіката звільняє українські товари від сплати ввізного мита при імпорті до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Грузії та Ізраїлю.
Протягом 2025 року українські виробники переважно отримували сертифікати EUR.1 на товари рослинного походження, олію соняшникову, білий цукор, м’ясо курчат та натуральний мед.
