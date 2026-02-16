Іпотечна криза руйнує банківську систему Росії, ‒ розвідка

На кінець 2025 року росіяни не сплатили банкам іпотечні кредити та відсотки на суму 276 млрд рублів, що на 76,6 % більше порівняно з 2024 роком. Загалом за період 2023–2025 років обсяг прострочень зріс на 180 %.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У грошовому вираженні найбільші суми "проблемної" іпотеки припали на Московську область (9,7 млрд рублів), Москву (7,99 млрд), Краснодарський край (7,75 млрд), Тюменську область (4,8 млрд) і Санкт‑Петербург (4,8 млрд).

За темпами зростання прострочень лідирує Республіка Тива, де невиплати за 11 місяців минулого року збільшилися в 4,8 раза. У Республіці Марій Ел борги зросли учетверо, у тимчасово окупованому Криму – у 3,7 раза, а в Тюменській області – удвічі.

Загальний обсяг проблемних кредитів у російській банківській системі на кінець минулого року сягнув 2,3 трлн рублів, що на 64 % більше порівняно з 2023-2025 роками.

Експерти банківського сектору РФ не прогнозують поліпшення ситуації з простроченими іпотечними позиками. Нестабільна економічна ситуація в країні не створює умов для виправлення проблем.

Це підтверджують продажі в інших товарних категоріях: у 2025 році реалізація ноутбуків у Росії скоротилася на 15-30 %, що свідчить про коригування населенням витрат на першочергові потреби. Водночас продажі вершкового масла за перші три квартали минулого року зменшилися на 12 %.

Як повідомлялося, економіка Росії у 2026 році продовжить сповільнюватися, а різке зниження темпів зростання є "природною платою за стримування інфляції". Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков, додавши, що незалежно від ухвалених заходів для прискорення економіки ефект від них проявиться лише через 6-9 місяців, а іноді й пізніше.