Російський уряд закликав готуватися до подальшого погіршення ситуації в економіці

Російська економіка 2026 року продовжить сповільнюватися, а різке падіння темпів зростання в країні є "природною платою за зниження інфляції".

Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков, передає The Moscow Times.

Коли буде покращення

Решетніков зазначив, що які б рішення щодо прискорення економіки не ухвалювалися, на ефект від них доведеться чекати 6-9 місяців, а іноді й більше.

"Відновлення темпів зростання відбуватиметься у найкращому разі наприкінці 2026 року, але, найімовірніше, у 2027 році", – сказав Решетніков.

Він також додав, що, швидше за все, економіка зазнає скорочення інвестицій – уперше з 2020 року.

Що відбувається з економікою РФ

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Зростання промисловості практично зупинилося – 1,3% за рік, а з 28 галузей, які відстежує Росстат, 21 опинилося в мінусі. Рекордсменом з тем обвалу став автопром, який втратив чверть випуску, металургійні заводи скоротили виробництво на 2,1%, фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Також уперше за 15 років упав випуск продуктів харчування – на 0,5%.

Раніше видання The Washington Post писало, що в непублічному форматі посадовці фінансового блоку уряду Росії попереджають Кремль, що вже влітку економіка РФ може скотитися у повноцінну кризу.

За словами джерел видання, російські посадовці вважають, що без підвищення податків дефіцит бюджету продовжить зростати через падіння нафтогазових доходів, а банківська система може не впоратися з тиском через неплатежі за кредитами, які видавалися зокрема й для фінансування війни проти України.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Підвищення податків у Росії

Раніше стало відомо, що в рамках плану "відбілення" російської економіки, запустити який доручив президент РФ Владімір Путін, російському бізнесу будуть у рази збільшені штрафи за торгівлю без касової техніки та чеків.

До того повідомлялося, що нова хвиля підвищення податків, яка стартувала в Росії з 2026 року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.

Зі свого боку президент Росії Владімір Путін дав доручення уряду РФ у 2026 році добитися "значного збільшення" збору податків. Уже в першому півріччі 2026 року Путін вимагає від російського уряду запустити план "відбілення економіки" та одночасно прискорити економічне зростання, яке наприкінці минулого року сповільнилося майже до нуля.

Стан економіки РФ

Раніше повідомлялося, що російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.

На початку лютого цього року віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати, хоча ще у вересні минулого року Мінекономрозвитку Росії прогнозувало за підсумками 2025 року зростання інвестицій на 1,7%.

Проте незабаром Росстат зафіксував перше за п'ять років скорочення інвестицій у річному вираженні – на 3,1% у третьому кварталі. Цього року на спад чекає і Мінекономрозвитку Росії – на 0,5%.