Рахункова палата перевірить оборонні закупівлі для ЗСУ: які напрями охоплює аудит?

Рахункова палата розпочала аудит оборонних закупівель для Збройних Сил України. Метою перевірки є встановлення своєчасності та законності постачання озброєння й військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Оборонні закупівлі здійснюються в особливому правовому режимі, нерідко – у стислі строки та за умов обмеженої конкуренції й доступу до інформації. Такі обставини, разом зі значними обсягами бюджетних видатків, можуть підвищити ризики порушень законодавства, неналежного ціноутворення, укладання державних контрактів з порушенням договірної дисципліни, а також виникнення затримок у постачанні критично важливої продукції", ‒ зазначили у відомстві.

У рамках контрольного заходу аудитори перевірять:

дотримання норм законодавства під час планування та проведення закупівель озброєння і військової техніки;

правомірність використання окремих процедур закупівель, зокрема спеціальних та виняткових механізмів, дозволених на час воєнного стану;

відповідність укладених державних контрактів вимогам нормативно-правових актів, а також реальний стан їх виконання;

ефективність внутрішнього контролю в Міністерстві оборони щодо дотримання законодавства у сфері оборонних закупівель.

За результатами аудиту планується посилити прозорість і підзвітність, зменшити ризики можливих зловживань та забезпечити належне постачання ЗСУ озброєнням і військовою технікою відповідно до закону.

Перевірку проводять державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції Рахункової палати.

Як повідомлялося, Рахункова палата розпочала аудит використання бюджетних коштів, виділених на фінансування статутної діяльності політичних партій. Перевірка охоплює 2,1 млрд гривень, які були надані з державного бюджету парламентським політичним партіям протягом 2023-2025 років.

Державне фінансування статутної діяльності політичних партій запровадили у 2016 році. Це стало частиною антикорупційної реформи та одним із основних елементів виконання зобов’язань України за Планом дій з візової лібералізації з Європейським Союзом. Метою такого кроку було зменшення залежності політичних процесів від тіньових джерел фінансування.