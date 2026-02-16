Мережа UVape, що торгує електронними сигаретами, маскує свою діяльність під законну, – розслідування

Мережа точок з продажу електронних сигарет Uvape, діяльність якої розслідує Бюро економічної безпеки (БЕБ), намагається замаскувати свою діяльність під законну.

Так, донедавна бренд використовував ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, видану компанії "Фрейтіс", але її термін дії закінчився 29 грудня 2025 року, пише "Главком".

Однак після публікації цієї інформації на початку лютого, мережа Uvape почала використовувати для реалізації продукції компанії "Рестрейд", яка має чинну ліцензію.

Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, ТОВ "Рестрейд" зареєстровано 10 червня 2025 року. Його єдиною засновницею та власницею вказана киянка Ганна Корж.

При цьому компанія "Рестрейд" фігурує у тому ж кримінальному провадженні БЕБ, що і мережа Uvape. Йдеться про розслідування за фактами незаконного виготовлення і збуту підакцизних товарів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, нелегальна продукція (нікотиновмісні суміші та рідини, що використовуються в електронних сигаретах) реалізовується через точки роздрібної торгівлі на території України та і на вебресурсі Uvape.

У межах розслідування справи детективи БЕБ 31 липня 2025 року провели обшук у магазині мережі Uvape на столичному проспекті Павла Тичини, 9. Там правоохоронці виявили продавця, яка була працевлаштована у ТОВ "Рестрейд". Крім того, суд арештував вилучену у цьому магазині документацію, де серед іншого були чеки, сформовані ТОВ "Рестрейд".

У відповіді на запит у БЕБ повідомили, що наразі розслідування у справі триває. Водночас в Офісі генпрокурора уточнили, що у кримінальному провадженні щодо Uvape фігурує ціла низка суб’єктів господарської діяльності ("Фрейтіс", "Зентос", "Ріксейтед", "Ліфтенд", "Трінталс", "Кантрікс", "Грейтерс", "Ювп Лаб", "Контрікс", "Рінтон", "Рентан"). Слідство аналізує причетність їх посадових осіб до незаконної реалізації електронних сигарет та рідин, що використовуються у цих сигаретах.

"Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, проводяться необхідні слідчі та інші процесуальні дії, тривають судові експертизи з дослідження вилучених речовин, предметів та обладнання. У кримінальному провадженні наразі про підозру не повідомлено", – повідомили на запит в Офісі генпрокурора.

Крім цього, правоохоронці підтвердили продовження розслідування в іншому кримінальному провадженні за фактом контрабанди підакцизних товарів.

Йдеться про групу осіб, частина з яких уже має вироки. За даними слідства, вони незаконно переміщували підакцизні товари (електронні сигарети) поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю у пунктах пропуску Львівської та Волинської областей.

Згідно товарно-транспортних документів, отримувачем вантажу товарів було ТОВ "Тиса Енерджі Груп", яке контролює мешканець Ужгорода Іван Чейпеш, у минулому - помічник народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Костюха на громадських засадах. Раніше журналіст Євген Плінський писав, що пан Чейпеш через свою ТОВ "Тиса Енерджі Груп" є головним постачальником мережі Uvape.

Нагадаємо, для здійснення торгівлі тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах на території України, необхідно отримати відповідні ліцензії. Крім цього, з 1 жовтня 2025 року заборонена як роздрібна торгівля, так і безоплатне розповсюдження тютюнової сировини, сировини для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотину (токсичного алкалоїду, екстрагованого з тютюну або отриманого шляхом хімічного синтезу). За порушення цієї заборони передбачено штраф у розмірі 200 відсотків вартості реалізованих або безоплатно наданих товарів (продукції), але не менше 3 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (тобто не менше 25 941 грн).

За даними слідства, у точках роздрібної торгівлі, як і в інтернет-магазині, продаються рідини, використовуються в електронних сигаретах та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, котрі складаються з гліцерину, пропіленгліколю ароматизатори – продаються окремо.

Проте продавці пропонують як подарунок нікотиновмісну суміш, тим самим, здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Водночас у податковій звітності факт реалізації дарунка підакцизної продукції жодним чином не відображався, пояснювали у БЕБ.