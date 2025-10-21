Мережа UVape продовжує відкривати нові точки попри обшуки БЕБ і вилучення нелегального товару, – Плінський

Мережа з продажу одноразових електронних сигарет під брендом UVape продовжує відкривати нові точки в Києві, попри проведені у серпні обшуки Бюро економічної безпеки (БЕБ) та вилучення нелегальної продукції.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, написав у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що у серпні БЕБ провело близько 40 обшуків точок збуту, офісів і складів мережі під брендом UVape, під час яких детективи вилучили 7 виробничих ліній, 276 тисяч одиниць продукції, а також продукції на понад 50 мільйонів гривень.

"Ми навіть з’ясували, що за сумнівною діяльністю UVape може стояти інтерес народного депутата від "Слуги Народу" Анатолія Костюха, адже один із його помічників, Іван Чейпеш, є власником ТОВ "Тиса Енерджі Груп", яка вважається постачальником UVape та яку у квітні 2025 року було викрито на контрабанді електронних сигарет. Ця компанія значилася в документах як отримувач 149,8 тис. електронних сигарет марки New Air та ще 74,9 тис. VAAL 800E загальною вартістю понад $200 тис.", – написав Плінський.

Він зауважив, що з часу проведення обшуків у публічному доступі з’явилися ухвали Шевченківського районного суду міста Києва, який наклав арешт на вилучені тоді тисячі одиниць електронних сигарет, рідин та картриджів до них.

Плінський додав, що у текстах судових рішень згадуються назви конкретних юридичних осіб, що можуть бути пов’язані з розслідуваним злочином:

ТОВ "Фрейтіс";

ТОВ "Зентос";

ТОВ "Ріксейтед";

ТОВ "Ліфтенд";

ТОВ "Трінталс";

ТОВ "Кантрікс";

ТОВ "Грейтерс";

ТОВ "ЮВП ЛАБ";

ТОВ "Контрікс";

ТОВ "Рінтон";

ТОВ "Рентан".

"Однак, схоже, що далі цих активностей у вигляді обшуків та вилучень справа у детективів так і не просунулась. Попри, здавалося б, успішні облави, жодних новин про ліквідацію мережі чи притягнення винних до відповідальності немає. Більш того, мережа UVape продовжує активно працювати й відкриває все нові й нові точки", – зазначив Плінський, оприлюднивши фото з телеграм-каналу мережі про відкриття нового магазину в столиці.

Як повідомлялося, державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані дослідження Growford Institute.

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.