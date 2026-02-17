Alibaba представила нову ШІ-модель, яка начебто краща за ChatGPT

Китайський технологічний гігант – компанія Alibaba – представив нову модель штучного інтелекту Qwen 3.5, призначену для самостійного виконання складних завдань.

Як стверджують у китайській компанії, їхня модель ШІ перевершує основні моделі конкурентів у США, такі як GPT-5.2, Claude Opus 4.5 та Gemini 3 Pro, за кількома тестами, передає Reuters.

Презентація нової ШІ-моделі відбувається на тлі того, що Alibaba прагне залучити більше користувачів до свого чат-бота Qwen у Китаї, де наразі домінують Doubao та DeepSeek від конкурента – компанії ByteDance.

Що вміє ШІ-модель

Alibaba заявила, що Qwen3.5 на 60% дешевша у використанні та у вісім разів краща в обробці великих робочих навантажень, ніж її безпосередня попередниця.

Окрім того, модель також може самостійно виконувати дії в мобільних та дескотопних додатках.

Як зазначається, розгортання Qwen3.5 може допомогти подальшим успіхам, яких Alibaba досягла в жорсткій конкуренції моделей ШІ в Китаї.

Минулого року гігант електронної комерції був одним із перших конкурентів DeepSeek, хто відреагував на вірусний злет стартапу, випустивши Qwen 2.5-Max, який, за його словами, перевершував одну з хітових моделей DeepSeek.

