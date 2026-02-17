Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 350 11

Alibaba представила нову ШІ-модель, яка начебто краща за ChatGPT

Alibaba представила нову ШІ-модель, яка начебто краща за ChatGPT

Китайський технологічний гігант – компанія Alibaba – представив нову модель штучного інтелекту Qwen 3.5, призначену для самостійного виконання складних завдань.

Як стверджують у китайській компанії, їхня модель ШІ перевершує основні моделі конкурентів у США, такі як GPT-5.2, Claude Opus 4.5 та Gemini 3 Pro, за кількома тестами, передає Reuters.

Презентація нової ШІ-моделі відбувається на тлі того, що Alibaba прагне залучити більше користувачів до свого чат-бота Qwen у Китаї, де наразі домінують Doubao та DeepSeek від конкурента – компанії ByteDance.

Що вміє ШІ-модель

Alibaba заявила, що Qwen3.5 на 60% дешевша у використанні та у вісім разів краща в обробці великих робочих навантажень, ніж її безпосередня попередниця.

Окрім того, модель також може самостійно виконувати дії в мобільних та дескотопних додатках.

Як зазначається, розгортання Qwen3.5 може допомогти подальшим успіхам, яких Alibaba досягла в жорсткій конкуренції моделей ШІ в Китаї. 

Минулого року гігант електронної комерції був одним із перших конкурентів DeepSeek, хто відреагував на вірусний злет стартапу, випустивши Qwen 2.5-Max, який, за його словами, перевершував одну з хітових моделей DeepSeek.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Розвиток ШІ у світі

Раніше повідомлялося, що компанія Amazon планує використовувати штучний інтелект для пришвидшення процесу створення фільмів та телешоу, навіть попри те, що Голлівуд побоюється, що штучний інтелект скоротить робочі місця та назавжди змінить галузь.

Перед тим стало відомо, що американський мільярдер Ілон Маск оголосив, що SpaceX придбала його стартап зі штучного інтелекту xAI в рамках рекордної угоди, яка об'єднала ракетно-супутникову компанію з розробником чат-бота Grok.

До того компанія SpaceX оновила політику конфіденційності Starlink, дозволивши використовувати дані користувачів для навчання систем штучного інтелекту. Згідно з інформацією на сайті Starlink, у Глобальну політику конфіденційності внесено зміни. Тепер, якщо користувач не відмовиться, дані Starlink можуть застосовуватися "для навчання моделей штучного інтелекту" та передаватися постачальникам послуг і "стороннім партнерам" без додаткових пояснень.

Раніше стало відомо, що компанії Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші оголосили про сукупне скорочення понад 52 тис. робочих місць. Частина компаній прямо зазначає, що оптимізація штату пов'язана з економічною невизначеністю та планами інвестувати у штучний інтелект.

Перед тим повідомлялося, що Amazon готується до другого етапу скорочень персоналу в межах плану зменшити штат приблизно на 30 тис. працівників. У жовтні компанія вже звільнила близько 14 тис. співробітників, що становить майже половину від запланованого обсягу.

Автор: 

Китай (2391) технології (735) штучний інтелект (472) чат-бот (26) ChatGPT (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Знов щось цікаве китайці на Заході вкрали? Все ж таки промислове шпигунство у китайців поставлено на найвищий рівень 🤔
показати весь коментар
17.02.2026 09:07 Відповісти
+4
Збір особистих даних спецслужбами Китаю - саме те, чого не вистачає для зручного, спокійного життя.
показати весь коментар
17.02.2026 09:12 Відповісти
+2
Протестировал. Китайцы брешут. Работает на уровне старого GPT, но явно не на лучше последнего.
показати весь коментар
17.02.2026 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знов щось цікаве китайці на Заході вкрали? Все ж таки промислове шпигунство у китайців поставлено на найвищий рівень 🤔
показати весь коментар
17.02.2026 09:07 Відповісти
Трамп дав їм кращий мікрочіп
показати весь коментар
17.02.2026 09:21 Відповісти
Збір особистих даних спецслужбами Китаю - саме те, чого не вистачає для зручного, спокійного життя.
показати весь коментар
17.02.2026 09:12 Відповісти
"Alibaba представила"...
Так ось чому д'Єрмак звільнив ОПу від свого вудуїзму
показати весь коментар
17.02.2026 09:13 Відповісти
він не дешевший, він дотуєтся спецслужбами Китаю.
показати весь коментар
17.02.2026 09:21 Відповісти
АліБаба та сорок розбійників....«Выйди отсюда, розбійник!»
показати весь коментар
17.02.2026 09:28 Відповісти
Це Єрмак -Алібаба ?
показати весь коментар
17.02.2026 09:37 Відповісти
RynnBrain інший їх продукт (ШІ управління роботизованими системами) який випустило Alibaba недавно мене відверто вразив, думаю скоро китайці перевершать США, якщо не вже це це зробили.
показати весь коментар
17.02.2026 09:38 Відповісти
Протестировал. Китайцы брешут. Работает на уровне старого GPT, но явно не на лучше последнего.
показати весь коментар
17.02.2026 09:54 Відповісти
Уважно перечитаємо новину: ШІ перевершує основні моделі конкурентів у США, такі як GPT-5.2, Claude Opus 4.5 та Gemini 3 Pro, за кількома тестами.
Типу розпізнавання вузькооких облич краще чи щось подібне 😆
показати весь коментар
17.02.2026 15:19 Відповісти
Звичайно, а BYD кращий за теслу і xiaomi кращий за айфон.
показати весь коментар
17.02.2026 15:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 