Zara відмовилась від магазинів у Дніпрі через безпекові ризики

Компанія Inditex, яка розвиває популярний бренд одягу Zara, остаточно розірвала договори оренди з торговельно-розважальними центрами у Дніпрі через безпекові ризики.

Про це голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин розповів у коментарі ЕП.

За його словами, це не вплинуло на роботу ТРЦ, адже більшість магазинів компанії були зачинені ще кілька років тому, і зараз їх займають інші орендарі.

"В цілому на роботу ТРЦ можуть вплинути довготривалі проблеми з електропостачанням, наприклад впродовж року та наступної зими, якщо галузь не знайде шляхів, як забезпечити повноцінну роботу під час таких відключень у майбутньому", – зазначив Гаврюшин.

Водночас він зауважив, що ритейлер зберігає орендовані площі в Харкові, зокрема в ТРЦ "Нікольський". За його словами, ці магазини вирішили залишити, оскільки вони були відкриті порівняно нещодавно.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Inditex закрила свої магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину.

Inditex почала відновлювати роботу магазинів в Україні лише у квітні 2024 року.

У березні 2023 року Inditex вирішила остаточно закрити 269 магазинів у Росії, а решта 245 магазинів увійшла до угоди з продажу російського бізнесу новому власнику.