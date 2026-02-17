Ціни на нафту Brent знижуються на тлі очікування переговорів між США та Іраном
17 лютого котирування нафти Brent знизилися, оскільки інвестори зважували ймовірність перебоїв у поставках після того, як Іран провів військово-морські навчання біля Ормузької протоки напередодні переговорів зі США, запланованих на той самий день.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на Brent до 04:30 за Гринвічем втратили 0,47%, або 32 центи, опустившись до $68,33 за барель після підйому на 1,33% у понеділок.
Водночас американська нафта West Texas Intermediate додала 62 центи, або 0,99%, до $63,51 за барель. Ця динаміка відображала всі цінові зміни понеділка, оскільки через святкування Дня президента США розрахунків того дня не проводили.
Чимало ринків, серед них материковий Китай, Гонконг, Тайвань, Південна Корея та Сінгапур, залишаються закритими у вівторок через святкування Місячного нового року.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він буде "опосередковано" залучений до переговорів у Женеві, додавши, що, на його думку, Тегеран прагне укласти угоду. На вихідних Трамп сказав, що зміна режиму в Ірані "була б найкращим, що може статися".
Аналітики зазначають: ринок зараз живе геополітичними новинами. Будь-який натяк на прогрес чи, навпаки, на загострення одразу викликає сильні коливання цін ‒ фундаментальні фактори попиту та пропозиції відходять на другий план.
Як повідомлялося, Іран розпочав масштабні військові маневри у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Операція під назвою "Розумний контроль Ормузької протоки" спрямована на перевірку готовності оперативних підрозділів до потенційних загроз безпеці.
Навчання проходять на тлі зростання напруженості у відносинах зі США, що пов’язано з іранською ядерною програмою та реакцією Тегерана на антиурядові протести.
