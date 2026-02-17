Продажі авто з Китаю зросли на 70%: найпопулярніші моделі серед українців
Впродовж січня 2026 року українці придбали майже 1,4 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж у січні 2025 року. З цієї кількості: нових ‒ 1216 од. (+80%), вживаних ‒ 181 од. (+25%).
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі ‒ 78% (у січні 2025 року ‒ 82%), повідомляє "Укравтопром".
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Leopard 3 ‒ 169 од.;
- BYD Sea Lion 06 ‒ 110 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX ‒ 96 од.;
- ZEEKR 001 ‒ 77 од.;
- BYD Song Plus ‒ 73 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- ZEEKR 001 ‒ 16 од.;
- BYD Song L ‒ 16 од.;
- BYD Song Plus ‒ 14 од.;
- BUICK Envision ‒ 13 од.;
- BYD Yuan Plus ‒ 9 од.
Як повідомлялося, десятки тисяч іноземних автомобілів, зокрема німецьких, японських та південнокорейських марок, потрапляють до Росії через територію Китаю. Таким чином вони обходять західні та азійські санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Багато з цих автомобілів продають як "вживані", хоча насправді вони нові. Це дозволяє уникнути обмежень на експорт і контролю з боку виробників. Такі машини часто виготовлені в Китаї або спочатку прямують туди після виробництва в інших країнах, а потім перепродуються в Росію.
сначала совместное предприятие Volkswagen *****, потом Volkswagen ***** + JAC = JAC-Volkswagen, потом китайцы выкупили контрольный пакет и стали Volkswagen China, ну и т.д.
Китайські авто - лайно.
Краще би нам дозволили купувати і реєструвати американські ретро-авто. Ото був би кайф.