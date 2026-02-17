Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 170 24

Продажі авто з Китаю зросли на 70%: найпопулярніші моделі серед українців

авто/китай

Впродовж січня 2026 року українці придбали майже 1,4 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж у січні 2025 року. З цієї кількості: нових ‒ 1216 од. (+80%), вживаних ‒ 181 од. (+25%).

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі ‒ 78% (у січні 2025 року ‒ 82%), повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Leopard 3 ‒ 169 од.;
  2. BYD Sea Lion 06 ‒ 110 од.;
  3. VOLKSWAGEN ID.UNYX ‒ 96 од.;
  4. ZEEKR 001 ‒ 77 од.;
  5. BYD Song Plus ‒ 73 од.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

  1. ZEEKR 001 ‒ 16 од.;
  2. BYD Song L ‒ 16 од.;
  3. BYD Song Plus ‒ 14 од.;
  4. BUICK Envision ‒ 13 од.;
  5. BYD Yuan Plus ‒ 9 од.

Як повідомлялося, десятки тисяч іноземних автомобілів, зокрема німецьких, японських та південнокорейських марок, потрапляють до Росії через територію Китаю. Таким чином вони обходять західні та азійські санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Багато з цих автомобілів продають як "вживані", хоча насправді вони нові. Це дозволяє уникнути обмежень на експорт і контролю з боку виробників. Такі машини часто виготовлені в Китаї або спочатку прямують туди після виробництва в інших країнах, а потім перепродуються в Росію.

Автор: 

Китай (2391) Україна (808) Volkswagen (253) електромобіль (803) BYD (36)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Шановні українці! Як можна купляти китайські товари у той час, коли китай підтримує на ділі кацапів і війну??? Що це за шизофренія??? Формуйте принципи споживання! Ми - у центрі Європи, і Єропа підтримує нас у війні, тому підтримувати купівлею потрібно ЄВРОПЕЙСЬКИХ виробників, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ДОРОЖЧІ!!! Принципи - це єдине, що відрізняє людей від вимитих, поголених та добре вдягнених і забезпечених мавп - типу міндіча, галущенка з єрмаком!!! Прокидайтеся від цікавого, але дурного сну у стилі "А какая разница чью машину или чей товар я куплю и у кого???"
показати весь коментар
17.02.2026 11:31 Відповісти
+7
Попит є у прокурорів, депутатів, фсбушників, ДБР та БЕБ, суддів та прикордонників, митників та податківців і багато багато іншої нечисті, які сидять на шиї українців та Європи.
показати весь коментар
17.02.2026 11:15 Відповісти
+4
Цікаво нашо нагрібати електромобілі при повній відсутності інфраструктури під них і часткової відсутності електрики взагалі?
показати весь коментар
17.02.2026 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо це когось втішить, таке в усьому світі, не тільки в Україні.
показати весь коментар
17.02.2026 11:06 Відповісти
Шановні українці! Як можна купляти китайські товари у той час, коли китай підтримує на ділі кацапів і війну??? Що це за шизофренія??? Формуйте принципи споживання! Ми - у центрі Європи, і Єропа підтримує нас у війні, тому підтримувати купівлею потрібно ЄВРОПЕЙСЬКИХ виробників, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ДОРОЖЧІ!!! Принципи - це єдине, що відрізняє людей від вимитих, поголених та добре вдягнених і забезпечених мавп - типу міндіча, галущенка з єрмаком!!! Прокидайтеся від цікавого, але дурного сну у стилі "А какая разница чью машину или чей товар я куплю и у кого???"
показати весь коментар
17.02.2026 11:31 Відповісти
Назвіть дешеві вироби, які НЕ МАЮТЬ китайських комплектуючих.
показати весь коментар
17.02.2026 11:49 Відповісти
С добрым утром.) Ваш любимый европейский автором загибается вместе с немецким. Заводы закрываются. Фольксваген самый большой свой завод закрыл и не только он. Зато в Китае прекрасно производят почти все немецкие марки авто. Половина Германии уже на китайский фольцах ездит, они и дешевле и по качеству не хуж. А вы собираетесь что-то европейское покупать. Ну удачи))
показати весь коментар
17.02.2026 15:39 Відповісти
замість того щоб німці розвивали свій автопром вони забирали бабло і роздавали дотаціями .... в т.ч. селюкам на молочку, подивимся через пару років як у них не буде ні автомобілів ні молочки, дуже цікаво яка буде ціна на молоко без автопрому і які кордони будуть перекривати польські фермери
показати весь коментар
17.02.2026 11:34 Відповісти
Але тільки українців китайці вбивають кацапськими руками.І навіть мій друг з яким ми обороняли в 22 Київ купив це сміття....
показати весь коментар
17.02.2026 14:13 Відповісти
Не у всьому Світі йде війна з проксі Китаю.
показати весь коментар
18.02.2026 00:02 Відповісти
Цікаво нашо нагрібати електромобілі при повній відсутності інфраструктури під них і часткової відсутності електрики взагалі?
показати весь коментар
17.02.2026 11:12 Відповісти
Це до першого ремонту, де в кого до першої зими, потім неминуче повернення до ДВЗ.
показати весь коментар
17.02.2026 11:21 Відповісти
Попит є у прокурорів, депутатів, фсбушників, ДБР та БЕБ, суддів та прикордонників, митників та податківців і багато багато іншої нечисті, які сидять на шиї українців та Європи.
показати весь коментар
17.02.2026 11:15 Відповісти
Прокурвори на Рейндж Роверах їздять, вони ж не лохи.
показати весь коментар
17.02.2026 12:10 Відповісти
Якраз китайське лайно купують звичайні українські лохи. Прокурори і судді їздять на якісних європейських авто
показати весь коментар
17.02.2026 12:39 Відповісти
100%👏
показати весь коментар
17.02.2026 13:51 Відповісти
А чому це раптом Фольскваген став китайським?
показати весь коментар
17.02.2026 11:27 Відповісти
Загугли.
показати весь коментар
17.02.2026 11:39 Відповісти
Бо китайська збірка? Ну тоді і iPhone треба вважати китайським телефоном.
показати весь коментар
17.02.2026 11:42 Відповісти
iPhone - найвідоміший, найпопулярніший смартфон у світі. Кожен поціновувач «яблучної» техніки знає, що компанія Apple вважається американською, але, де робляться Айфонисьогодні? Якщо перевернути власний девайс, користувач побачить відповідний напис: «Designed by Apple in California. Assembled in China». Розшифрувавши напис, можна зрозуміти, що над складанням https://mobileplanet.ua/ua/telefony-349 смартфону працювали фахівці з двох країн.
показати весь коментар
17.02.2026 11:51 Відповісти
Як цікаво! А я думав, що то якась фруктова компанія.
показати весь коментар
17.02.2026 12:03 Відповісти
Майже вгадали

показати весь коментар
17.02.2026 12:19 Відповісти
"Бо китайська збірка?"

сначала совместное предприятие Volkswagen *****, потом Volkswagen ***** + JAC = JAC-Volkswagen, потом китайцы выкупили контрольный пакет и стали Volkswagen China, ну и т.д.
показати весь коментар
17.02.2026 12:02 Відповісти
Гниди тилові їздять на "китайській кризі" бо вони не в курсі що китайоське вбиває вже 4 роки разом з кцпським... Сі-пЗДень був за війну прти України...Воно не відмовило пдр х..йла в 22 в Пекіні на Олімпівді, від його сво... Так що курви катайтеся... Мо Іран щось підкине на Україну з авто... чи Чин...
показати весь коментар
17.02.2026 12:24 Відповісти
Китайські смартфони та гаджети, намба ван.
Китайські авто - лайно.

Краще би нам дозволили купувати і реєструвати американські ретро-авто. Ото був би кайф.
показати весь коментар
17.02.2026 12:25 Відповісти
Не те вони в китайців купляють https://youtu.be/SFGaxq4BIW0?si=evmZZ0nzrhqOXZ5p
показати весь коментар
17.02.2026 12:26 Відповісти
От так і воюй за цю країну де уставшіе ат вайни тилові пацюки купують ворожі товари підтримуючи окупантів. Зате верещать щоб Європа вводила санкції проти Сосії і Китаю а ще нам допомагала. грошима і зброєю поки українці співають пісню про '' а наша хата скраю...'' Зате українська влада даже під час війни тільки підвищує мита для автомобілів і інших товарів з Європи при цьому розказує що ми йдемо в Євросоюз. В сраку собачу ми йдемо. Як сиділи на китайському і рашистському кукані так і продовжуємо. Українська влада тільки податки і побори для українців вводить посилаючись що цього вимагає ЄС і МВФ.
показати весь коментар
17.02.2026 12:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 