ДТЕК шукає 150 мільйонів євро, щоб відновити генерацію до наступної зими

Група ДТЕК оцінила вартість відновлення власної генерації, пошкодженої російськими атаками, у 300 млн євро. Окрім власних ресурсів, компанії необхідно залучити додатково 150 млн євро зовнішнього фінансування для виконання робіт і підготовки до наступної зими.

Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тімченко на круглому столі "Енергетична війна: як відключити тиранію", організованому Київським безпековим форумом (КБФ) на полях 62-ї Мюнхенської безпекової конференції (MSC), інформує Інтерфакс-Україна.

"Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить 300 млн євро до наступного року. Половину цієї суми ми вже забезпечили з власних ресурсів. Тепер ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту – приблизно 150 млн євро, щоб відновити 4 000 МВт потужностей", ‒ зазначив Тімченко.

За словами CEO, відновлені 4 000 МВт потужності ДТЕК будуть достатніми для проходження опалювального сезону 2026–2027 років.

Тімченко наголосив, що відновлення теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) є найшвидшим і найдешевшим способом підготуватися до наступної зими, який потребує значно менших інвестицій.

"І ми знаємо, як це зробити. Але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз", ‒ зазначив він.

Генеральний директор пояснив, що від моменту виділення фінансування до підключення обладнання минає щонайменше 10 місяців. Тому травень 2026 року є "червоною лінією", до якої необхідно сформувати чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути завершити все до початку зими.

"До травня ми маємо на рівні уряду повністю розуміти: ось перелік обладнання, яке нам потрібно, ось джерело фінансування, і ми розміщуємо замовлення на виробництво у питанні відновлення зруйнованих підстанцій і генерації травень є крайнім терміном", ‒ пояснив Тімченко.

Як повідомлялося, за інформацією пресцентру ДТЕК, вночі 17 лютого 2026 року російські війська знову завдали потужних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування, завдані об’єктам, є надзвичайно серйозними. Відновлення обладнання та повернення його до робочого стану потребуватиме значного часу.