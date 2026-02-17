ДТЕК шукає 150 мільйонів євро, щоб відновити генерацію до наступної зими

Група ДТЕК оцінила вартість відновлення власної генерації, пошкодженої російськими атаками, у 300 млн євро. Окрім власних ресурсів, компанії необхідно залучити додатково 150 млн євро зовнішнього фінансування для виконання робіт і підготовки до наступної зими.

Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тімченко на круглому столі "Енергетична війна: як відключити тиранію", організованому Київським безпековим форумом (КБФ) на полях 62-ї Мюнхенської безпекової конференції (MSC), інформує Інтерфакс-Україна.

"Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить 300 млн євро до наступного року. Половину цієї суми ми вже забезпечили з власних ресурсів. Тепер ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту – приблизно 150 млн євро, щоб відновити 4 000 МВт потужностей", ‒ зазначив Тімченко.

За словами CEO, відновлені 4 000 МВт потужності ДТЕК будуть достатніми для проходження опалювального сезону 2026–2027 років.

Тімченко наголосив, що відновлення теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) є найшвидшим і найдешевшим способом підготуватися до наступної зими, який потребує значно менших інвестицій.

"І ми знаємо, як це зробити. Але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз", ‒ зазначив він.

Генеральний директор пояснив, що від моменту виділення фінансування до підключення обладнання минає щонайменше 10 місяців. Тому травень 2026 року є "червоною лінією", до якої необхідно сформувати чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути завершити все до початку зими.

"До травня ми маємо на рівні уряду повністю розуміти: ось перелік обладнання, яке нам потрібно, ось джерело фінансування, і ми розміщуємо замовлення на виробництво у питанні відновлення зруйнованих підстанцій і генерації травень є крайнім терміном", ‒ пояснив Тімченко.

Як повідомлялося, за інформацією пресцентру ДТЕК, вночі 17 лютого 2026 року російські війська знову завдали потужних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування, завдані об’єктам, є надзвичайно серйозними. Відновлення обладнання та повернення його до робочого стану потребуватиме значного часу.

А чому б Тімченку не звернутися за необхідними коштами до по суті єдиного акціонера ДТЕК пана Ахметова, багатство якого оцінюється в кілька млрд.?
17.02.2026 14:56 Відповісти
Тому що таким дітям як ти не зрозуміло, що " оцінка коштів власника бізнесу", що Хамєтова, що Бєзоса, це не гроші на рахунках у банку, а оціночна вартість активів, чим від володіє. У випадку волрдіння ТЕЦ- це ринкова вартість цих руйнованих станцій.
17.02.2026 15:03 Відповісти
Я вже дуже давно не дитина, на мій жаль, і все прекрасно розумію. В т.ч. і те, що оціночна вартість бізнесу напряму пов'язана з прибутками, які він приносить. Тож озвучена необхідна сума цілком кореспондується з ймовірними прибутками цього пана, бо становить не більше 5% від оціночної вартості бізнесу. Лише продаж частини гравців ФК 'Шахтар' міг би закрити цю позицію. А є ж ще нерухомість (приватна і комерційна), в т.ч. і за кордоном. Будь-який бізнесмен (хоч маленький, хоч дуже великий) має розуміти, що ризики це зворотній бік бізнесу. А то виходить так: коли бізнес приносив лише прибутки, то вони моя особиста власність, а коли запрацювали ризики та з'явилися збитки, то допомагай держбюджет, підвищення тарифів, ще хтось. До того ж ніхто і ніщо не забороняє пану Ахметова звернутися до всіх можливих міжнародних і національних судів з майновими позовами до РФ, вимагаючи компенсацій за завдані збитки ( задіяти для цього супер хороших юристів для нього теж не має бути проблемою).
17.02.2026 17:00 Відповісти
Ну якщо тобі тепліше від пустопорожньої балаканини...
17.02.2026 19:45 Відповісти
На жаль, всі витрати всіх компаній у кінцевому фінансують покупці...
У випадку електрики- юр і фіз особи споживачі.
17.02.2026 14:59 Відповісти
Це однозначно справедливо у випадку монополій та усунення держави від її регуляторних функцій. Інакше можливі варіанти.
17.02.2026 17:02 Відповісти

