Споживання електроенергії в Україні знизилося на 6%: причина ‒ знеструмлення після масованої атаки РФ, – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні знизилося. Станом на ранок 17 лютого, рівень споживання був на 5,9% нижчим, ніж у цей самий час учора – у понеділок, 16 лютого.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Причина зниження – значна кількість знеструмлених споживачів через наслідки масованої ракетно-дронової атаки.

Водночас учора, 16 лютого, добовий максимум споживання зафіксували вранці. Він перевищив максимум попереднього робочого дня (п’ятниця, 13 лютого) на 7,1%. Причиною зростання став суттєвий похолод у більшості регіонів країни.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", ‒ зазначили в "Укренерго".

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через зростання споживання електроенергії в період сильних морозів. Холодна погода суттєво збільшила навантаження на мережі. Фахівці постійно координують роботу, щоб зберегти стабільність електропостачання.

У регіонах активно розвивається розподілена газова генерація. Зокрема, у Києві та Київській області цього року введено в експлуатацію 25,8 МВт додаткових потужностей. На кількох об’єктах пусконалагоджувальні роботи вже наближаються до завершення. Це дозволить суттєво підвищити енергетичну стійкість столиці та прилеглих районів.