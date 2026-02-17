Споживання електроенергії в Україні знизилося на 6%: причина ‒ знеструмлення після масованої атаки РФ, – "Укренерго"
Споживання електроенергії в Україні знизилося. Станом на ранок 17 лютого, рівень споживання був на 5,9% нижчим, ніж у цей самий час учора – у понеділок, 16 лютого.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Причина зниження – значна кількість знеструмлених споживачів через наслідки масованої ракетно-дронової атаки.
Водночас учора, 16 лютого, добовий максимум споживання зафіксували вранці. Він перевищив максимум попереднього робочого дня (п’ятниця, 13 лютого) на 7,1%. Причиною зростання став суттєвий похолод у більшості регіонів країни.
"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00", ‒ зазначили в "Укренерго".
Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через зростання споживання електроенергії в період сильних морозів. Холодна погода суттєво збільшила навантаження на мережі. Фахівці постійно координують роботу, щоб зберегти стабільність електропостачання.
У регіонах активно розвивається розподілена газова генерація. Зокрема, у Києві та Київській області цього року введено в експлуатацію 25,8 МВт додаткових потужностей. На кількох об’єктах пусконалагоджувальні роботи вже наближаються до завершення. Це дозволить суттєво підвищити енергетичну стійкість столиці та прилеглих районів.
баригам Зєлєнського та Ахмєтова це не цікаво - зовсім нЄ тот гешефт (і повна нереальність шось тут вкрасти) а також неможливість енергомародерам втримати енергонезалежного у такому випадку кріпака.. реальна енергонезалежність Українця і України цим зеленим баригам взагалі не цікава, від слова - ВЗАГАЛІ..
..і да - з півтора кіловатта енергонезалежності, на різних локаціях, перевірені часом, у мене вже є, вже більше десяти років..