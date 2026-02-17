Після річного простою: Завод "Метінвесту" відновив виробництво унікальної продукції

Металургійний комбінат "Каметсталь", що входить до складу групи "Метінвест", після майже річної зупинки поновив виробництво вагонних осей.

У січні 2026 року підприємство виготовило першу партію продукції обсягом 524 тонни, пише "NV Бізнес".

Як повідомили у компанії, роботу вісепрокатного стану було відновлено в умовах енергетичної нестабільності через обстріли інфраструктури. Продукцію виготовлено для українських та європейських клієнтів.

Раніше заготовка для виробництва осей надходила з заводу "Азовсталь". У 2025 році через воєнні дії унікальний стан було зупинено майже на рік.

"За підсумками великої роботи спеціалістів "Метінвесту" і "Каметсталі" в січні-2026 прокатний цех поновив виробництво гарячекатаних осей на замовлення вітчизняних і європейських клієнтів", – розповіли у компанії.

Підготовка до запуску розпочалася у грудні 2025 року. Фахівці провели ревізію основних вузлів прокатної лінії, зокрема рольгангів, пил гарячого різання, холодильників і механізмів завантаження та розвантаження.

Як повідомлялося, металургійні підприємства "Метінвесту" у 2025 році налагодили виробництво 11 нових видів продукції, три з них – на комбінаті "Запоріжсталь". Загалом же, за понад десятиліття війни, групі вдалося освоїти 433 види нової продукції. Це дозволяє компанії зберігати позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підтримувати промисловий потенціал країни.