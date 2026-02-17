Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Стан української металургії
2 121 11

Після річного простою: Завод "Метінвесту" відновив виробництво унікальної продукції

метінвест

Металургійний комбінат "Каметсталь", що входить до складу групи "Метінвест", після майже річної зупинки поновив виробництво вагонних осей.

У січні 2026 року підприємство виготовило першу партію продукції обсягом 524 тонни, пише "NV Бізнес".

Як повідомили у компанії, роботу вісепрокатного стану було відновлено в умовах енергетичної нестабільності через обстріли інфраструктури. Продукцію виготовлено для українських та європейських клієнтів.

Раніше заготовка для виробництва осей надходила з заводу "Азовсталь". У 2025 році через воєнні дії унікальний стан було зупинено майже на рік.

"За підсумками великої роботи спеціалістів "Метінвесту" і "Каметсталі" в січні-2026 прокатний цех поновив виробництво гарячекатаних осей на замовлення вітчизняних і європейських клієнтів", – розповіли у компанії.

Підготовка до запуску розпочалася у грудні 2025 року. Фахівці провели ревізію основних вузлів прокатної лінії, зокрема рольгангів, пил гарячого різання, холодильників і механізмів завантаження та розвантаження.

Читайте також: Перебої з електропостачанням загрожують зупинкою металургії та втратами для економіки країни, – ЕП

Як повідомлялося, металургійні підприємства "Метінвесту" у 2025 році налагодили виробництво 11 нових видів продукції, три з них – на комбінаті "Запоріжсталь". Загалом же, за понад десятиліття війни, групі вдалося освоїти 433 види нової продукції. Це дозволяє компанії зберігати позиції на внутрішніх і зовнішніх ринках та підтримувати промисловий потенціал країни.

Автор: 

металургія (1083) виробництво (1530) Метінвест (908) метал (548) Новини компаній (3955)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Рашистам даже не потрібно розвідку напрягати щоб розвідувати нові цікаві цілі
показати весь коментар
17.02.2026 17:55 Відповісти
+5
Це інфа для кацапів? Ну от для чого про таке розповідати під час війни?
показати весь коментар
17.02.2026 17:58 Відповісти
+2
А виробництво снарядів, наприклад, шановний "завод" не захотів освоїти? Чи не на часі?
показати весь коментар
17.02.2026 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашистам даже не потрібно розвідку напрягати щоб розвідувати нові цікаві цілі
показати весь коментар
17.02.2026 17:55 Відповісти
Ну вагонные оси до этого делал и Интерпайп - никто эту цель интересной не считал
показати весь коментар
17.02.2026 19:34 Відповісти
Це інфа для кацапів? Ну от для чого про таке розповідати під час війни?
показати весь коментар
17.02.2026 17:58 Відповісти
Як щодо виробництва артилерійських снарядів у величезних обсягах замість постійної залежності від західних подачок?
показати весь коментар
17.02.2026 18:00 Відповісти
переобладнати металургійний стан під виробництво снарядів технічно неможливо це зовсім інша технологія. Завод дає сталь, без якої не буде ні бронетехніки, ні самих ***********. Тому запуск прокату - це теж внесок у оборону, просто на базовому етапі
показати весь коментар
17.02.2026 20:57 Відповісти
Моя думка полягала в тому, що на цьому етапі війни Україні слід створити власні потужності для масового виробництва зброї, яка їй конче потрібна. Справедливе твердження?
показати весь коментар
17.02.2026 21:20 Відповісти
А виробництво снарядів, наприклад, шановний "завод" не захотів освоїти? Чи не на часі?
показати весь коментар
17.02.2026 18:29 Відповісти
Эээ, ну современные снаряды это не то, что палестинцы делают из труб и сахара, оно как бы не "осваивается" по щелчку пальцев. И даже не по щелчку
показати весь коментар
17.02.2026 19:32 Відповісти
Четыре года войны - щелчёк пальцами?
показати весь коментар
17.02.2026 21:23 Відповісти
В масштабах создания такого производства? В условиях обстрелов и войны? Да
показати весь коментар
18.02.2026 20:19 Відповісти
Я забыл, мы говорим о технологическом прогрессе Украины. Тогда я признаю свою ошибку. Возможно, еще 10-15 лет войны принесут какие-то ощутимые изменения.
показати весь коментар
18.02.2026 20:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 