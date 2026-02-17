Принцип "рівний - рівному": В "Інтерпайп" Пінчука розповіли про досвід реінтеграції ветеранів

Бізнес має послідовно розвивати політику реінтеграції ветеранів, підтримуючи зворотній зв'язок з військовослужбовцями та використовуючи принцип "рівний - рівному".

Про це представники "Інтерпайп" розповіли під час зустрічі, присвяченій річниці заснування спільноти бізнесів, дружніх до ветеранів, повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, в "Інтерпайпі" працює патронатна служба – спеціальний підрозділ, який опікується мобілізованими й демобілізованими працівниками, а також родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених. Саме такий підхід забезпечує успішну реінтеграцію військовослужбовців, зауважила директорка з комунікацій та кураторка Патронатної служби Інтерпайпу Людмила Новак.

"Коли у 2022 році до нас повернулися перші ветерани повномасштабного вторгнення, ми фактично не мали досвіду системної роботи. Але "Інтерпайп" супроводжував кожного з першого дня служби: допомагав технікою, амуніцією, підтримував під час поранень. Із цими людьми ми вибудували довіру та чесний зворотний зв’язок", – розповіла Новак.

За її словами, такий підхід дозволив вибудувати ефективну роботу з ветеранами.

"Політику реінтеграції ветеранів ми фактично створили разом – з урахуванням нашої промислової специфіки та реалій прифронтового регіону. І щодня продовжуємо її вдосконалювати та розвивати", – додала представниця "Інтерпайпу".

Своєю чергою Дмитро Зайченко – ветеран війни та один із шести координаторів Патронатної служби "Інтерпайп" – розповів про практичну реалізацію принципу "рівний — рівному". Уже рік він працює з мобілізованими працівниками та ветеранами, нині супроводжує понад двісті військових. Крім того, у вихідні він тренує ветеранську команду з греблі на ялах – це ще один спосіб підтримки та повернення до цивільного життя після служби.

Зінченко пояснив, що власний досвід служби допомагає йому говорити з військовими однією мовою, розуміти потреби захисників і ветеранів та помічати те, про що не завжди говорять уголос.

Крім того, він наголосив на важливості своєчасної та адресної підтримки. За його словами, під час служби йому самому бракувало подібної системної допомоги. Модель адресної підтримки, яку практикує "Інтерпайп", складна в реалізації, особливо коли під патронатом компанії перебуває півтори тисячі людей. Втім, кращої наразі не існує, вважає представник компанії.

"Я постійно з ними на зв’язку – і з бійцями, і з ветеранами. Телефон завжди поруч: раптом комусь щось потрібно. Запити різні – детектори дронів, РЕБи, транспорт, антидронові сітки. Через активне використання FPV-дронів таких звернень стало значно більше. Моє завдання як колишнього бойового медика – зробити все можливе, щоб у бійців було більше шансів вижити й повернутися додому з мінімальними пораненнями", – розповів Дмитро Зінченко.

Нагадаємо, створення спільноти бізнесів, дружніх до ветеранів, рік тому ініціювала медіакомпанія Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub. Наразі спільнота об’єднує вже понад 110 українських компаній із різних галузей. У заході до річниці створення спільноти взяли участь понад 1200 учасників і учасниць – представники приватного та державного секторів, громадських організацій, міжнародні партнери, а також сотні ветеранів і ветеранок.

Нагадаємо, "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.

Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2025 році "Інтерпайп" реалізував 470 тис. тонн трубної продукції та 89 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Загальна чисельність співробітників "Інтерпайп" становить близько 9,5 тис. У лавах Сил оборони наразі служить 1150 працівників компанії.